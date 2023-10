Neu in iOS 17: iPhone findet Apple Watch

Mit iOS 17 ist eine vergleichbare Funktion nun auch in entgegengesetzter Richtung vorhanden. So verfügt das Kontrollzentrum des iPhones nun auch über eine Taste, mit der sich die Apple Watch selbst anpingen lässt.

Die Möglichkeit, ein verlegtes iPhone mit der immer am Arm befindlichen Apple Watch aufzuspüren, können Benutzer der Computeruhr schon länger nutzen. Verfügbar im Kontrollzentrum von watchOS, bietet sich hier eine besondere Taste zum Auffinden des iPhones an, die sogar über zwei unterschiedliche Funktionen verfügt.

