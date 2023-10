Desmos: Kostenfreie, wissenschaftliche Rechner-Apps

Wer auf das Plotten von Graphen verzichten kann, ist beim reduzierteren Desmos Scientific Calculator besser aufgehoben. Dieser konzentriert sich ganz auf das Angebot eines wissenschaftlichen Taschenrechners und lässt sich vollständig offline, also ohne bestehende Internetanbindung, einsetzen. Im Gegensatz zu vielen anderen wissenschaftlichen Taschenrechnern behält der Desmos Scientific Calculator zurückliegende Rechnungen und Ausdrücke durchgängig auf dem Bildschirm und gestattet es, so jederzeit noch einmal den Blick zurück zu werfen.

