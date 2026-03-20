Neue MagSafe-Powerbanks setzen auf Semi-Solid-State

Der Zubehöranbieter Zens hat zwei neue Powerbanks angekündigt, die auf eine sogenannte Semi-Solid-State-Batterietechnologie setzen. Die Modelle werden mit Kapazitäten von 5.000 und 10.000 mAh angeboten und sollen sich vor allem durch ihre geringe Bauhöhe auszeichnen.

Semi-Solid-State-Batterien bieten eine höhere Stabilität als klassische Lithium-Ionen-Akkus und sind unempfindlicher gegenüber Temperaturschwankungen und mechanischen Belastungen. Diese Eigenschaften wirken sich positiv auf die Laufzeit und Haltbarkeit der Powerbanks aus.

Nur 8 Millimeter dick

Die kleinere von Zens angekündigte Variante misst lediglich 8 Millimeter in der Dicke. Dem Hersteller zufolge handelt es sich damit um das derzeit dünnste Modell auf dem Markt. Die größere Version mit 10.000 mAh kommt auf eine Dicke von 14 Millimetern. Beide Geräte sind nach Qi2.2 zertifiziert und lassen sich magnetisch mit aktuellen iPhone-Modellen sowie kompatiblen Android-Smartphones verwenden.

Der Qi2.2-Standard ermöglicht das kabellose Laden mit bis zu 25 Watt. Diese maximale Leistungsaufnahme wird mit dem iPhone 16 und neuer unterstützt. Bei älteren, mit MagSafe kompatiblen iPhone-Modellen liegt die maximale Ladeleistung bei 15 Watt.

iPhone und Akku zugleich laden

Die Powerbanks von Zens bieten zudem die Möglichkeit zum Pass-Through-Laden. Über USB-C mit einem Ladegerät verbunden, kann die Powerbank gemeinsam mit dem iPhone aufgeladen werden, beispielsweise über Nacht.

Zens zufolge setzen die neuen MagSafe-Akkus bewusst auf ein minimalistisches Design. Die Geräte sollen sich unauffällig in den mobilen Alltag integrieren lassen und insbesondere für den regelmäßigen Einsatz unterwegs geeignet sein.

Bereits vorbestellbar

Beide Modelle lassen sich bereits vorbestellen, ein konkreter Liefertermin wird jedoch noch nicht genannt. Der Preis für die Zens Semi Solid State Powerbank mit 5.000 mAh liegt bei 59,99 Euro. Für das größere Modell mit 10.000 mAh werden 79,99 Euro genannt.