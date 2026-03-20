Die Smarthome-Produkte von Eve sind teuer. Dementsprechend selten weisen wir auf das ursprünglich nur mit Apple und mittlerweile teilweise auch mit Android kompatible Zubehör hin. Aktuell lässt sich jedoch ein größerer Teil des Produktangebots von Eve mit bis zu 50 Prozent Preisnachlass erwerben. Die Sonderaktion läuft über Amazon. Alle im Preis reduzierten Produkte finden sich dort auf einer Aktionsseite zusammengestellt.

Eve Light Strip im Ausverkauf

Den größten Preisnachlass gibt es beim Eve Light Strip. Dieser wird momentan für die Hälfte des Originalpreises und damit für 39,90 Euro angeboten. Wobei wir darauf hinweisen wollen, dass es sich hier um einen Ausverkauf handelt. Auf der Webseite des Herstellers findet sich der LED-Streifen nicht mehr aufgeführt.

Der Eve Light Strip ist direkt mit Apple Home kompatibel und wird über WLAN verbunden. Der zwei Meter lange Leuchtstreifen erreicht eine maximale Helligkeit von 1.800 Lumen. Er kann bei Bedarf in 30-Zentimeter-Schritten gekürzt oder mithilfe von Erweiterungssets auf bis zu zehn Meter verlängert werden.

Der Eve Light Strip unterstützt die Apple-Home-Funktion „Adaptives Licht“. Damit lässt sich die Farbtemperatur im Laufe des Tages automatisch anpassen. Man startet beispielsweise morgens mit warmen Farben, arbeitet tagsüber mit kühlerem Licht und kann am Abend mit reduziertem Blauanteil entspannen.

Steckdosen, Sensoren, Kameras…

Unter den weiteren im Rahmen der Sonderangebote erhältlichen Produkte findet sich die aktuelle, mit Matter kompatible Version der Schaltsteckdose Eve Energy. Hier wurde der Preis von 39,95 Euro auf 29,95 Euro reduziert. Wer hier günstigere Alternativen sucht, kommt zum Teil bereits ab 9 Euro zum Zug.

Darüber hinaus finden sich auf der Aktionsseite von Amazon auch zahlreiche mit Apple Home und anderen Smarthome-Systemen kompatible Sensoren, Heizungsthermostate, Kameras sowie die kleinen Wetterstationen von Eve im Preis reduziert.