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Ausverkauf für den Light Strip

Eve Smarthome: Zahlreiche Produkte deutlich im Preis reduziert
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13 Kommentare 13

Die Smarthome-Produkte von Eve sind teuer. Dementsprechend selten weisen wir auf das ursprünglich nur mit Apple und mittlerweile teilweise auch mit Android kompatible Zubehör hin. Aktuell lässt sich jedoch ein größerer Teil des Produktangebots von Eve mit bis zu 50 Prozent Preisnachlass erwerben. Die Sonderaktion läuft über Amazon. Alle im Preis reduzierten Produkte finden sich dort auf einer Aktionsseite zusammengestellt.

Eve Light Strip im Ausverkauf

Den größten Preisnachlass gibt es beim Eve Light Strip. Dieser wird momentan für die Hälfte des Originalpreises und damit für 39,90 Euro angeboten. Wobei wir darauf hinweisen wollen, dass es sich hier um einen Ausverkauf handelt. Auf der Webseite des Herstellers findet sich der LED-Streifen nicht mehr aufgeführt.

Eve Light Strip

Der Eve Light Strip ist direkt mit Apple Home kompatibel und wird über WLAN verbunden. Der zwei Meter lange Leuchtstreifen erreicht eine maximale Helligkeit von 1.800 Lumen. Er kann bei Bedarf in 30-Zentimeter-Schritten gekürzt oder mithilfe von Erweiterungssets auf bis zu zehn Meter verlängert werden.

Der Eve Light Strip unterstützt die Apple-Home-Funktion „Adaptives Licht“. Damit lässt sich die Farbtemperatur im Laufe des Tages automatisch anpassen. Man startet beispielsweise morgens mit warmen Farben, arbeitet tagsüber mit kühlerem Licht und kann am Abend mit reduziertem Blauanteil entspannen.

Produkthinweis
Eve Light Strip (Apple Home) – Smarter LED-Lichtstreifen, 2 m, weiß, Farbe (RGB), 1800 lm, dimmbar, selbstklebend... 39,90 EUR 79,95 EUR

Steckdosen, Sensoren, Kameras…

Unter den weiteren im Rahmen der Sonderangebote erhältlichen Produkte findet sich die aktuelle, mit Matter kompatible Version der Schaltsteckdose Eve Energy. Hier wurde der Preis von 39,95 Euro auf 29,95 Euro reduziert. Wer hier günstigere Alternativen sucht, kommt zum Teil bereits ab 9 Euro zum Zug.

Darüber hinaus finden sich auf der Aktionsseite von Amazon auch zahlreiche mit Apple Home und anderen Smarthome-Systemen kompatible Sensoren, Heizungsthermostate, Kameras sowie die kleinen Wetterstationen von Eve im Preis reduziert.
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
20. März 2026 um 14:11 Uhr von chris Fehler gefunden?


    13 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Habe 2 Thermometer, beide nach 1,5 Jahren kaputt. Solide Drecksquali in Premium Optik & Preis.

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  • Bei mir läuft zum Teil noch die erste Eve thermo Generation problemlos

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  • Ich war immer ein großer Freund dieser Produkte. Aber mittlerweile gibt es ein so großes Angebot von Alternativen, die sich dank Matter auch gut in Apple Home integrieren lassen. Der Preis ist heutzutage – auch zu diesen reduzierten Angeboten – m.E. nicht mehr gerechtfertigt.

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  • Irgendwas ist da passiert.
    Support hat sich geändert.
    Keine Software Updates mehr.

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  • Hab die Eve Thermos und Energy auch wenn dann nur im Angebot bei Amazon geholt. Mit einer Ausnahme beim Matter Upgrade der Thermos (4.Gen) bin ich aber auch größtenteils zufrieden. Mag auch deren App

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  • Der Plug von Meross ist keine Alternative, weil er kein Thread kann, sondern nur WLAN. Die Steckdose von Eve ist (zu) teuer, aber dafür gut und leider fast konkurrenzlos. Der Eve Energy verstärkt als Full Thread Device das Thread Mesh Netzwerk und macht andere Thread-Geräte damit erreichbar, zB Fenstersensoren im Obergeschoss.

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  • Ich habe Smarthome Kram von jedem Hersteller. Eve ist teuer und die Qualität ist schlecht. Die App ist jedoch super.

    Nach unserem Umbau fliegen alle thermos raus. Dann gibt’s endlich Fußbodenheizung.

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