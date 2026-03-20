Ausverkauf für den Light Strip
Eve Smarthome: Zahlreiche Produkte deutlich im Preis reduziert
Die Smarthome-Produkte von Eve sind teuer. Dementsprechend selten weisen wir auf das ursprünglich nur mit Apple und mittlerweile teilweise auch mit Android kompatible Zubehör hin. Aktuell lässt sich jedoch ein größerer Teil des Produktangebots von Eve mit bis zu 50 Prozent Preisnachlass erwerben. Die Sonderaktion läuft über Amazon. Alle im Preis reduzierten Produkte finden sich dort auf einer Aktionsseite zusammengestellt.
Eve Light Strip im Ausverkauf
Den größten Preisnachlass gibt es beim Eve Light Strip. Dieser wird momentan für die Hälfte des Originalpreises und damit für 39,90 Euro angeboten. Wobei wir darauf hinweisen wollen, dass es sich hier um einen Ausverkauf handelt. Auf der Webseite des Herstellers findet sich der LED-Streifen nicht mehr aufgeführt.
Der Eve Light Strip ist direkt mit Apple Home kompatibel und wird über WLAN verbunden. Der zwei Meter lange Leuchtstreifen erreicht eine maximale Helligkeit von 1.800 Lumen. Er kann bei Bedarf in 30-Zentimeter-Schritten gekürzt oder mithilfe von Erweiterungssets auf bis zu zehn Meter verlängert werden.
Der Eve Light Strip unterstützt die Apple-Home-Funktion „Adaptives Licht“. Damit lässt sich die Farbtemperatur im Laufe des Tages automatisch anpassen. Man startet beispielsweise morgens mit warmen Farben, arbeitet tagsüber mit kühlerem Licht und kann am Abend mit reduziertem Blauanteil entspannen.
Steckdosen, Sensoren, Kameras…
Unter den weiteren im Rahmen der Sonderangebote erhältlichen Produkte findet sich die aktuelle, mit Matter kompatible Version der Schaltsteckdose Eve Energy. Hier wurde der Preis von 39,95 Euro auf 29,95 Euro reduziert. Wer hier günstigere Alternativen sucht, kommt zum Teil bereits ab 9 Euro zum Zug.
Darüber hinaus finden sich auf der Aktionsseite von Amazon auch zahlreiche mit Apple Home und anderen Smarthome-Systemen kompatible Sensoren, Heizungsthermostate, Kameras sowie die kleinen Wetterstationen von Eve im Preis reduziert.
Habe 2 Thermometer, beide nach 1,5 Jahren kaputt. Solide Drecksquali in Premium Optik & Preis.
Aha
Hast Du es bei Eve reklamiert? Ich hab nach mehr als 2 Jahren Ersatz bekommen. 2x
4 Stück laufen hier seit 6 Jahren problemlos. Noch die alte Variante, ohne Thread.
Habe 7 im Einsatz und das seit locker 5 Jahren.
Nie Probleme gehabt.
Bei mir waren es 2 Steckdosen. Hab seid Karen immer wieder verbindungsprobleme und Sensoren, die nicht reagieren. Auch nervt es, das man zum Aktualisieren der Daten ständig du einzelnen Thermostate, und Fensterkontakte in der App öffnen muss und dann noch geöffnet lassen muss. Warum kann sowas nicht im Hintergrund geschehen?
Bin nach ewigen hin & her mit dem Eve Support, nun zu Tado X gewechselt.
Der Tado Support scheint nicht unbedingt besser zu sein, aber immerhin gibt es 10 Jahre Garantie. Das Abo bei Tado ist zwar etwas überteuert & kein Must-Have aber kann man mal machen bzw. sich gönnen (zwinker).
Bei mir läuft zum Teil noch die erste Eve thermo Generation problemlos
Ich war immer ein großer Freund dieser Produkte. Aber mittlerweile gibt es ein so großes Angebot von Alternativen, die sich dank Matter auch gut in Apple Home integrieren lassen. Der Preis ist heutzutage – auch zu diesen reduzierten Angeboten – m.E. nicht mehr gerechtfertigt.
Irgendwas ist da passiert.
Support hat sich geändert.
Keine Software Updates mehr.
Hab die Eve Thermos und Energy auch wenn dann nur im Angebot bei Amazon geholt. Mit einer Ausnahme beim Matter Upgrade der Thermos (4.Gen) bin ich aber auch größtenteils zufrieden. Mag auch deren App
Der Plug von Meross ist keine Alternative, weil er kein Thread kann, sondern nur WLAN. Die Steckdose von Eve ist (zu) teuer, aber dafür gut und leider fast konkurrenzlos. Der Eve Energy verstärkt als Full Thread Device das Thread Mesh Netzwerk und macht andere Thread-Geräte damit erreichbar, zB Fenstersensoren im Obergeschoss.
Ich habe Smarthome Kram von jedem Hersteller. Eve ist teuer und die Qualität ist schlecht. Die App ist jedoch super.
Nach unserem Umbau fliegen alle thermos raus. Dann gibt’s endlich Fußbodenheizung.