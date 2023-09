iPhone-Event am Dienstag: Apple Watch soll neuen Herzsensor bekommen

In seiner Zusammenfassung der Erwartungen für Apples iPhone-Event 2023 am Dienstag geht der Bloomberg-Autor Mark Gurman darüber hinaus auf die Apple Watch ein. Auch hier dürften die Neuerungen eher verhalten ausfallen und es werden – von Schwarz als zusätzliche Farbe für die Apple Watch Ultra abgesehen – keine tiefgreifenden äußerlichen Änderungen erwartet. Den Fokus bei der Apple Watch legt Apple Gurman zufolge in diesem Jahr auf nennenswerte Verbesserungen unter der Haube.

