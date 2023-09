Clubhouse wird zum Gruppenchat für Sprachnachrichten

Clubhouse versucht jetzt einen Neustart als Chat-App, in der anstelle der Tastatur Sprachnachrichten zum Einsatz kommen. Dieses Konzept an sich dürfte schon einen großen Teil der potenziellen Nutzer von einem Probelauf fern halten. Auch darf man sich die Frage stellen, warum überhaupt man eine weitere Messenger-App haben muss. Der Austausch von Sprachnachrichten gehört mittlerweile schließlich zu den Standardfunktionen von Messenger-Apps.

