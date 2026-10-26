Die iPhone-App DrivePulse wird von ihrem Entwickler stetig mit neuen Funktionen ausgestattet. Wir haben die Anwendung bereits im Sommer ausführlich vorgestellt. Über einen OBD2-Adapter lassen sich damit Fahrzeugdaten auslesen, Fahrten aufzeichnen und Informationen zum Zustand des Autos auswerten.

Voraussetzung ist ein kompatibler OBD2-Adapter. Einfache Modelle sind bereits für weniger als 10 Euro erhältlich. Der Entwickler empfiehlt allerdings etwas teurere Geräte wie den Vgate iCar Pro 2S oder den Veepeak OBDCheck BLE. Diese seien zuverlässig mit iOS kompatibel und würden die Autobatterie bei abgestelltem Motor nicht entladen.

Gebrauchtwagen-Check liest Fahrzeugdaten aus

Neu in DrivePulse verfügbar ist ein Gebrauchtwagen-Check. Die Funktion richtet sich an Käufer und Verkäufer und soll einen ersten Überblick über den technischen Zustand eines Fahrzeugs ermöglichen. Die Prüfung erfolgt bei stehendem Fahrzeug.

Neben dem Kilometerstand liest die App auch gespeicherte Fehlercodes aus. Dabei werden sowohl bestätigte als auch vorgemerkte und dauerhaft gespeicherte Fehlercodes berücksichtigt. Zudem können Informationen aus weiteren Steuergeräten abgerufen werden, sofern das Fahrzeug diese bereitstellt.

Zusätzlich überprüft DrivePulse die sogenannten Bereitschaftsmonitore. Diese zeigen an, ob bestimmte Selbsttests der Fahrzeugelektronik bereits abgeschlossen wurden.

Dem Entwickler zufolge können die gesammelten Informationen auch Hinweise darauf liefern, dass Fehlermeldungen erst kürzlich gelöscht wurden. DrivePulse kann beispielsweise darauf aufmerksam machen, wenn die Selbsttests noch nicht abgeschlossen sind und seit dem letzten Löschen der Fehlercodes erst wenige Kilometer zurückgelegt wurden. Die Ergebnisse seien allerdings lediglich eine Momentaufnahme und könnten eine technische Fahrzeugprüfung nicht ersetzen.

Die Ergebnisse des Gebrauchtwagen-Checks lassen sich kostenlos auf dem iPhone anzeigen. Für die Erstellung eines PDF-Berichts mit QR-Code wird die Vollversion benötigt, die sich einmalig für 3,99 Euro freischalten lässt.

Auch Fahrtenauswertung und Datenexport verbessert

Schon mit früheren Updates hat der Entwickler zusätzliche Funktionen ergänzt. Dazu zählen zusätzliche Exportmöglichkeiten, mit denen sich aufgezeichnete Daten als PDF oder Datenbankdatei sichern lassen.

Auch die Bewertung des Fahrverhaltens wurde überarbeitet. DrivePulse erstellt für einzelne Fahrten einen sogenannten Eco Score und erläutert, welche Faktoren zu Punktabzügen geführt haben.

Darüber hinaus bietet die App eine automatische Fahrtenaufzeichnung, eine Übersicht über Fahrzeugkosten und anstehende Wartungstermine sowie ein digitales Serviceheft. Über CarPlay lassen sich ausgewählte Fahrzeugdaten auch während der Fahrt anzeigen.