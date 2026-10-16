YouTube Premium könnte 2027 auch Hörbücher anbieten

Nach Videos, Musik und Podcasts könnte YouTube demnächst auch Hörbücher anbieten. Wie das Wall Street Journal berichtet, führt Google bereits seit mehreren Monaten Gespräche mit Buchverlagen über ein entsprechendes Angebot. Die neue Sparte könnte bereits 2027 starten und möglicherweise Bestandteil von YouTube Premium werden. Damit würde der Videodienst künftig auch mit etablierten Hörbuchanbietern wie Audible und Spotify konkurrieren.

Hörbücher könnten Teil von YouTube Premium werden

Bislang befinden sich die Überlegungen offenbar noch in einem frühen Stadium. Google prüft dem Bericht zufolge verschiedene Möglichkeiten, Hörbücher in sein bestehendes Premium-Abonnement zu integrieren. Diskutiert wird unter anderem ein Modell, bei dem Abonnenten jeden Monat ein Hörbuch dauerhaft freischalten können. Zusätzlich könnte ein wechselnder Katalog mit unbegrenztem Hörzugriff angeboten werden.

Wie genau die Hörbücher in YouTube dargestellt werden sollen, bleibt offen. Denkbar wäre eine Integration in die reguläre YouTube-App oder in YouTube Music. Auch zu den Preisen, dem verfügbaren Katalog und einem möglichen Einzelkauf von Titeln gibt es noch keine verbindlichen Informationen.

Ganz neu sind Hörbücher auf YouTube allerdings nicht. Schon heute lassen sich zahlreiche vollständige Lesungen auf der Plattform finden. Nicht immer werden diese jedoch mit Zustimmung der Rechteinhaber veröffentlicht. Ein offizielles Angebot könnte deshalb auch für Verlage interessant sein und zusätzliche Einnahmen ermöglichen.

Konkurrenz für Audible und Spotify

Der Einstieg würde in eine Phase fallen, in der das Geschäft mit Hörbüchern deutlich wächst. Erst Anfang Oktober hatte Spotify angekündigt, sein Hörbuchangebot bis Ende 2026 auf mehr als 180 Märkte auszuweiten. Mehr als 350.000 Titel sollen dabei in zahlreichen Sprachen verfügbar werden.

Auch Amazon setzt mit Audible weiterhin auf ein eigenes Hörbuchabonnement. YouTube könnte hier vor allem von seiner großen bestehenden Nutzerbasis profitieren. Wer bereits für werbefreie Videos und Musik bezahlt, würde möglicherweise einen weiteren Grund erhalten, dem Premium-Abo treu zu bleiben.

Eine offizielle Ankündigung von Google steht allerdings noch aus. Ob das mögliche Hörbuchangebot tatsächlich 2027 startet und von Anfang an in Deutschland verfügbar sein wird, ist bislang nicht bekannt.