Seit unseren ersten Gehversuchen mit dem UV-Drucker von Anker ist einige Zeit vergangen. Die Kinderkrankheiten des eufyMake E1 sind längst ausgebügelt und Anker versorgt das Gerät sowie die zugehörige Software weiterhin mit Verbesserungen und neuen Funktionen. Besonders positiv ist uns dabei die automatische Pflege von Druckkopf und Tintenpatronen aufgefallen. Auch Arbeitspausen von mehreren Tagen oder gar Wochen sind kein Problem. Das Drucksystem reinigt sich automatisch und wird zuverlässig vor dem Eintrocknen bewahrt.

Lange Druckpausen sollten beim eufyMake E1 jedoch eher die Ausnahme sein. Der Drucker richtet sich zwar an Privatanwender und Hobbybastler, angesichts des Anschaffungspreises dürfte sich die Investition jedoch vor allem bei regelmäßiger Nutzung lohnen. Denkbar sind beispielsweise Druckaufträge für Freunde und Bekannte oder der Verkauf eigener Kreationen auf Flohmärkten und Onlineplattformen wie Etsy.

Bidirektionaler Druck spart bis zu 75 Prozent Zeit

Damit sich größere Stückzahlen schneller produzieren lassen, ist der Drucker mittlerweile auch in der Lage, bidirektional zu drucken. Dabei gibt der Druckkopf sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückweg Tinte ab. Gegenüber dem herkömmlichen Verfahren wird der Druckvorgang damit deutlich beschleunigt. Je nach Motiv soll sich die Druckzeit laut Anker um 40 bis 75 Prozent verkürzen.

Anker verteilt aktuell neben einem Update für die zugehörige App auch die neue Firmware-Version 5.0 für den Drucker. Damit lässt sich das bidirektionale Druckverfahren nicht mehr nur vom Computer, sondern auch vom iPhone aus nutzen.

iPhone-App wird zur Desktop-Alternative

Die Anker-Make-App wurde mittlerweile so weit verbessert, dass sie bei der Bedienung des Druckers nahezu mit der Desktop-Anwendung gleichzieht. Neue Projekte lassen sich in fünf Schritten direkt auf dem Smartphone erstellen.

Darüber hinaus bringt das Update verschiedene weitere Verbesserungen. So steht ein Community-Marktplatz mit anpassbaren Vorlagen zur Verfügung. Auf dem Desktop wurde zudem die Startseite der App überarbeitet und Unterstützung für Schablonen ergänzt, sodass bei wiederkehrenden Druckaufträgen keine erneute Positionierung erforderlich ist.

Auch die automatische Druckerpflege wurde weiter optimiert. Nutzer können für einen optimierten Tintenverbrauch zwischen drei verschiedenen Befeuchtungsmodi wählen und bei hartnäckigen Verschmutzungen eine optimierte Tiefenreinigung starten.

Der eufyMake E1 wird in der Basisausstattung zum Preis von 2.399 Euro angeboten. Optional lässt sich der Leistungsumfang um Zubehör für den Tassen-, Becher- und Bannerdruck erweitern.