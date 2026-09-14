Mit Trackables und KlarGewicht kümmern sich zwei kostenlose Phone-Apps darum, die Daten aus Apple Health übersichtlicher aufzubereiten. Beide Anwendungen kommen ohne Account, Werbung oder externe Server aus.

Trackables: Apple Health im Blick

Trackables ist jetzt vollständig auf Deutsch lokalisiert. Die Anwendung stellt die in Apple Health gespeicherten Daten zu Aktivität, Herzfrequenz, Schlaf und Schritten kompakt auf einem Bildschirm dar.

Beim ersten Start der App lässt sich festlegen, welche dieser Werte berücksichtigt werden. Damit eignet sich Trackables auch für Nutzer, die beispielsweise keine Apple Watch besitzen oder nicht sämtliche Gesundheitswerte erfassen. Für einzelne Werte stehen Verlaufsansichten über Zeiträume von einer Woche bis zu drei Jahren zur Verfügung.

Für Bewegung und Schlaf können zudem persönliche Ziele festgelegt werden. Bei der Einrichtung schlägt Trackables auf Grundlage der Durchschnittswerte der vergangenen Monate zunächst passende Ziele vor, die sich anschließend anpassen lassen. Serien zeigen an, wie viele Tage in Folge ein Ziel erreicht wurde. Ergänzend lassen sich die Bereiche als Widgets auf dem Home-Bildschirm anzeigen.

KlarGewicht zeigt langfristige Gewichtstrends

Auch KlarGewicht gleicht seine Daten mit Apple Health ab. Während Trackables verschiedene Gesundheitsbereiche zusammenfasst, konzentriert sich KlarGewicht ausschließlich auf die Entwicklung des Körpergewichts.

Die Anwendung versucht laut ihrem Entwickler, kurzfristige Schwankungen bei der Darstellung herauszufiltern und dadurch längerfristige Gewichtstrends besser sichtbar zu machen. Eine Wochenübersicht und eine Prognose sollen zeigen, wie sich das Gewicht längerfristig entwickelt.

Mit dem jetzt veröffentlichten Update auf Version 1.4 wurden die Startseite und die Prognoseansicht der App überarbeitet. Der Entwickler hat dabei insbesondere die Darstellung der beiden Bereiche neu gestaltet.