Fox Tasks ist eine kostenlose iPhone-App, die Aufgaben, Notizen und verschiedene Planungsfunktionen unter einem Dach vereint. Die Anwendung ist laut ihrem Entwickler aus einem Hobbyprojekt entstanden und unterscheidet sich von anderen Aufgabenplanern vor allem durch die vielfältigen Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung.

Nutzer können selbst bestimmen, welche Funktionen sie benötigen und wie diese innerhalb der App angeordnet werden. Nicht verwendete Bereiche lassen sich vollständig ausblenden. Damit lässt sich die App wahlweise als einfache Aufgabenliste oder als umfangreicherer Alltagsplaner verwenden.

Oberfläche und Funktionen frei anpassbar

Die Startseite besteht aus verschiedenen Karten, die sich frei sortieren und einzeln ein- oder ausblenden lassen. Auch die Menüleiste am unteren Bildschirmrand lässt sich individuell gestalten. Hier stehen zwischen einem und sechs frei wählbare Menüpunkte zur Verfügung.

Ebenso wie die Anwendung selbst lassen sich auch die zugehörigen, in drei Größen verfügbaren Widgets hinsichtlich ihrer Inhalte und Darstellung anpassen.

Aufgabenverwaltung und Dienstplan

Aufgaben können mit Terminen und davon unabhängigen Erinnerungen versehen werden. Für regelmäßig anfallende Tätigkeiten stehen flexible Wiederholungsregeln zur Verfügung. Eine Besonderheit ist die Funktion „Heute reicht das“. Damit können sich Nutzer auf maximal drei Aufgaben konzentrieren. Alle übrigen Aufgaben bleiben in der regulären Übersicht verfügbar.

Wer die App auch für berufliche Zwecke verwenden möchte, kann zusätzliche Funktionen für die Dienstplanung und Arbeitszeiterfassung aktivieren. Dazu gehört ein Dienstwecker, der wahlweise zu einer festgelegten Uhrzeit oder mit einem bestimmten Vorlauf an den Arbeitsbeginn erinnert. Weitere optionale Bereiche zeigen Wetterinformationen und die Uhrzeit in verschiedenen Zeitzonen an.

Fox Tasks ist kostenlos erhältlich. Nach Angaben des Entwicklers kommt die App ohne Werbung, Abonnements und Benutzerkonto aus. Die erfassten Daten werden lokal auf dem iPhone gespeichert. Eine eigene Cloud-Synchronisation bietet die App derzeit nicht.