Mit Motorunterstützung den Berg hinauf
Hypershell X Ultra ausprobiert: Mehr Ausdauer dank Exoskelett
Wer schon einmal mit müden Beinen einen langen Anstieg bewältigen musste, dürfte sich zusätzliche Unterstützung gewünscht haben. Das Hypershell X Ultra verspricht genau das: Zwei Elektromotoren helfen beim Wandern, Laufen und Radfahren. Science-Fiction zum Anschnallen – für rund 1.800 Euro allerdings kein günstiges Vergnügen.
1.000 Watt an der Hüfte
Das Exoskelett besteht aus einem breiten Hüftgurt, zwei seitlichen Motoren und Streben aus Carbon und Titanlegierung, die an den Oberschenkeln befestigt werden. Ein Akku sitzt hinten am Gürtel. Der Rahmen wiegt rund 1,8 Kilogramm, einsatzbereit sind es etwa 2,5 Kilogramm. Ein Koffer samt zweitem Akku gehört dazu.
Das Anlegen gelingt nach kurzer Eingewöhnung problemlos. Die Motoren sollten auf Höhe der Hüftgelenke sitzen, die Beinschlaufen weder verrutschen noch einschneiden. Die Polster sind angenehm, die Kunststoffverschlüsse für diese Preisklasse allerdings recht einfach.
Hypershell nennt bis zu 1.000 Watt Spitzenleistung. Die Motoren heben beim Gehen die Oberschenkel an und entlasten so die Hüftbeuger. Selbst gehen muss man weiterhin.
Spürbare Entlastung beim Wandern
Die ersten Schritte fühlen sich ungewohnt an: Sobald man losgeht, hebt das Gestell die Oberschenkel spürbar mit an. Nach wenigen Metern findet die Steuerung den Rhythmus und vermittelt eine Art Rückenwind für die Beine.
Besonders auf längeren Strecken und bei gleichmäßigem Tempo macht sich das bemerkbar. Das Anheben der Beine kostet weniger Kraft, Steigungen und Treppen fallen leichter. Auf Wegen, auf denen man die Füße höher setzen muss, ist die Hilfe ebenfalls willkommen. Das erinnert an ein E-Bike: Man bewegt sich selbst und wird dennoch unterstützt.
Ganz ohne Grenzen funktioniert das nicht. Wer außer Atem gerät, bekommt durch motorisierte Beine keine bessere Kondition. Und bergab fällt die Hilfe deutlich geringer aus als bergauf. Gerade für die Knie wäre mehr Entlastung willkommen.
Direkt am Motor kann man zwischen den Modi wechseln.
Zwölf Bewegungsarten und ein Boost
Das X Ultra erkennt zwölf Bewegungsprofile, darunter Gehen, Laufen, Treppensteigen, Schnee, Sand und Radfahren. Die Automatik reagiert meist zuverlässig. Dazu kommen Eco, das kräftigere Hyper und „Transparent“, bei dem das Gestell nahezu ohne Motorhilfe mitläuft. Im Fitness-Modus arbeitet es sogar gegen die Bewegung.
Für besonders steile Passagen gibt es einen 30 Sekunden langen Boost. Der macht Spaß, doch bei abruptem Stoppen oder veränderter Schrittlänge führen die Motoren gelegentlich die alte Bewegung fort. Am Ende einer Treppe kann das irritieren. Wer unsicher auf den Beinen ist, sollte deshalb besonders vorsichtig sein. Hypershell bezeichnet das X Ultra daher auch ausdrücklich nicht als Medizinprodukt.
Auch beim Joggen und Radfahren?
Beim lockeren Joggen unterstützt das Gestell ebenfalls. Bei konstantem Tempo fallen die Schritte leichter, wobei die Motoren nur bis 25 km/h mitarbeiten. Spontane Richtungswechsel bleiben dagegen ungewohnt.
Beim Radfahren helfen die Motoren sogar beim Herunterdrücken der Oberschenkel. Das erleichtert das Treten, ersetzt aber kein E-Bike. Für einen stabilen Sitz empfiehlt sich der separat erhältliche AeroFlex-Hüftgurt. Ohne ihn kann sich das Gestell seitlich verschieben, sodass ein Teil der Unterstützung verpufft. Für häufige Radfahrer bleibt das E-Bike sinnvoller.
Die Apple-Watch-App ist im Alltag äußerst nützlich
iPhone-App und Apple Watch
Für die Einrichtung benötigt man die kostenlose Hypershell+-App. Sie unterstützt beim Anpassen und erlaubt die Feinjustierung der Motorleistung. Zusätzlich zeigt sie Akkustand, zurückgelegte Strecke, Schritte und Höhenmeter an. Auch die Firmware wird darüber aktualisiert.
Im Alltag muss das iPhone nicht ständig griffbereit sein. Nach dem Einrichten lässt sich die Unterstützung über einen Knopf am rechten Motor verändern. Die Tastenkombinationen erfordern aber Gewöhnung.
Sehr praktisch ist deshalb die Apple-Watch-App. Sie zeigt den Akkustand und ermöglicht es, Unterstützungsmodus und Intensität direkt am Handgelenk zu verändern. Auch die automatische Bewegungserkennung lässt sich steuern. So kann das iPhone beim Wandern in der Tasche bleiben. Eine direkte Synchronisierung mit Apple Health nennt Hypershell dagegen bislang nicht als Funktion.
Zwei Akkus für längere Touren
Zum Lieferumfang gehören zwei wechselbare Akkus mit je 5.000 mAh. Hypershell verspricht bis zu 30 Kilometer pro Akku – bei geringer Unterstützung. Bei moderater Eco-Einstellung können auch Strecken um 20 Kilometer gelingen. Im Hyper-Modus oder beim Radfahren sinkt die Ausdauer deutlich schneller.
Der Akku lässt sich unterwegs schnell wechseln. Etwas umständlicher ist das Laden: Ohne optionalen Ladehub müssen beide Akkus nacheinander über den Anschluss am Exoskelett geladen werden. Auch das Motorengeräusch kann in ruhiger Natur stören. Das nach IP54 geschützte Gehäuse ist immerhin gegen Staub und Spritzwasser geschützt.
Der praktische Transportkoffer bietet Platz für den zweiten Akku und etwas Zubehör.
Fazit: Faszinierend, aber nicht für jeden
Das Hypershell X Ultra ist mehr als eine futuristische Spielerei. Gerade beim Wandern und an Steigungen nimmt es den Beinen spürbar Arbeit ab. Bewegungserkennung, App und Apple-Watch-Steuerung überzeugen.
Weniger gefallen die gelegentlich eigenwillige Steuerung, hörbare Motoren, einfache Verschlüsse und umständliche Akkuladung. Bergab wünschen wir uns mehr Entlastung.
Regulär verlangt Hypershell 1.999 Euro für das X Ultra, im Handel gibt es immer wieder Rabatte. Aktuell ist es etwa für 1.799 Euro zu haben. Wer oft wandert und Entlastung sucht, bekommt faszinierende Technik. Für gelegentliche Spaziergänge bleibt es ein teures Gadget. Auch ein Vergleich mit dem neueren X Ultra S lohnt sich.
Entwickler: Hypershell Co., Ltd.
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Jetzt wo ich langsam alt werde und die Knie schon mal zwicken beim Tennis und Badminton könnte solch ein Gerät in 5-10 Jahren gute Dienste leisten, wenn die Beine nicht mehr so wollen wie das Gehirn. Spannend was noch kommt und wohin sich das entwickelt. Vielleicht gibt es dann bald keine Rollatoren mehr und die Alten gehen aufrecht auf der Strasse. Schön wäre es ja.
Lieber zahlt die Kasse dir einen Rollator für 200 – 300€ als dir so ein Skelett für 5000€ zur Verfügung zu stellen
Ein sehr interessantes Szenario. Ich würde mich freuen, wenn das Gerät zu erschwinglichen Preisen irgendwann, wenn es ausgereift genug ist, auch den Seniorinnen und Senioren hilfreiche Unterstützung beim Gehen sein könnte. Gerade im Zusammenspiel mit einer möglicherweise umsetzbaren Stabilitätsunterstützung absolut Gold wert.
Für Sportler im Allgemeinen aber sicher eher ungeeignet. Hier geht es ja weniger um Hilfsmittel als vielmehr um Leistung mit Hilfe der natürlich zur Verfügung stehenden Kraft- und Konditionsressourcen.
++1
Aufrecht gehen, geht wohl nur, wenn die Wirbelsäule stabilisiert wird. Das entlastet ja hauptsächlich die Beine. Bei Alten mit Rollator sind ja nicht die Beine, also die Oberschenkel das Problem, sondern Hüfte, Knie und Wirbelsäule. Verschlissene Gelenke und Knochen bekommst du so nicht entlastet. Auf den ersten Blick sieht das eher nach Reha nach einem Unfall oder Operation aus, um wieder laufen zu lernen.
@Maik !!!
Für Sportler ungeeignet? Könnte man mit den Motoren nicht auch einen Widerstand erzeugen?
+++1
Und die wirst du noch mehr überlasten, da Muskeln trainiert sein müssen.
Was es alles gibt… Oo
Steigert das Gerät auch die Performance beim Beischlaf? ;-)
Zur Not bleibst du einfach auf dem Rücken liegen und lässt arbeiten.
Du kannst das Gerät komplett ohne Dich ins Gefecht schicken. Happy wife, happy life.
Sicher das du dafür ein Einsatzszenario hast, also außerhalb des Internets, weg von der Tastatur?
Spontan Lust Bekommen damit Pakete von A nach B durch verschiedene dystopische Landschaften zu bringen.
Keep on keeping on! :)
DHL!?
Wenn das Gerät noch optimiert wird, damit es feiner und sensibler reagieren kann, dann kann es gerade für ältere Menschen eine gute Unterstützung sein. Damit könnten Stürze, die oftmals durch Muskelschwäche bedingt sind, besser vermieden werden, was zu weniger Gesundheitskosten führen könnte (weniger Knochenbrüche).
Auch beim Schieben des älteren Partners im Rollstuhl könnte es gut unterstützen.
Sicherlich lassen sich noch viele weitere sinnvolle Einsatzbereiche finden.
Und wenn es immer mehr Menschen kaufen, dann wird es auch günstiger werden.
++1
Du bist da etwas ganz großem auf der Spur
Solche Geräte könnten in Zukunft ein Segen für ältere Menschen sein. Leider aber wohl nur für Wohlhabende. Für die breite Rentnerschaft wird sowas unerschwinglich sein. Man stelle sich das mal vor, dass niemand mehr einen Rollator bräuchte. Ansonsten sehe ich als Einsatzgebiet bei Paketboten und an Arbeitsplätzen mit schwerer körperlicher Arbeit.
Ein Exoskelett welches Hütte und Wirbelsäule entlastet, kostet wesentlich mehr!
Plus der „medizinische Aufschlag“ der Hersteller bzw. des Sanitätshauses und plötzlich ist der Rollator immer die Wahl.
Ja ist schon wieder 1. April…
Das wäre wunderbar!!!!
Wirklich beeindruckend wie du über den Tellerrand schauen kannst. Deine Beiträge machen es so wertvoll hier zu lesen. Danke!
Fürchte, Dein Beitrag ist gerade auch nicht besser.
Lockeres Joggen wird nur bis 25 km/h unterstützt?!?! Ich denke, das würde mir reichen.
:-). :-) :-)
Ja locker zumal der WR im Marathon bei unter 2h bei „nur“ 22km/h liegt :-)
Bei „selbst gehen muss man weiterhin“ war bei mir Schluss..
Kleiner Scherz ;)
Ich überlege ernsthaft es zu kaufen. Bin erst 39 aber meine Knie, ganz besonders das linke, sind arg kaputt. Noch will das kein Arzt operieren :-( Jeden Tag Schmerz, läuft man mal etwas mehr, Abends quasi immer kühlen. Und nein, nicht wegen dem Gewicht. Wiege bei 185 cm 69 Kg. Habe da einfach Pech.
Du hast jeden Tag Schmerzen in Knie und bist knapp unter vierzig, aber kein Arzt will da was tun??
Such Dir ne zweite Meinung.
Du musst nicht tagtäglich mit Schmerzen sein.
Und das Teil unterstützt Dich, aber hilft wohl nicht gegen Schmerzen.
Aber für deine Knie, welche ja Gelenke sind, hilft das ja nichts. Lediglich wird die Strecke die du muskulär zurücklegen könntest noch länger, was eher kontraproduktiv ist.
Also zumindest in meinen Augen.
Und wenn ich mir das jetzt so nochmal überlege:
Das Teil soll Dir helfen, die Gelenke zu schonen. Wenn sie mal kaputt oder verschlissen sind, ist sowas doch kontraproduktiv! Du musst dir Muskeln aufbauen, nicht abbauen
Ich weiß nicht ob wir uns mit solchen Geräten nicht langfristig mehr Probleme erkaufen. Der Physiologische Bewegungsablauf wird schon etwas verändert, ich kann mir vorstellen dass das bei exzessiver Nutzung an anderen Muskeln und Gelenken zu Problemen führt.
Und ich denke mit das es nicht sinnvoll ist die eigene Leistungsgrenze künstlich zu verlängern.
Gibt aber sicherlich Anwendungsfälle in denen das in anderer Ausführung sinnvoll ist.
Das sehe ich genauso!
gar nicht mal so teuer… bei solchen Gadgets bin ich immer davon ausgegangen, dass sie unbezahlbar sind. spannend.