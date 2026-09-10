Nicht erschrecken
Warntag 2026: Um 11 Uhr werden eure iPhones laut
Wir haben bereits im vergangenen Monat darauf hingewiesen, heute ist es nun so weit. Um 11 Uhr findet der diesjährige bundesweite Warntag statt. Seid also darauf vorbereitet, dass eure iPhones gleich lautstark Alarm schlagen und vielerorts zusätzlich Sirenen zu hören sein werden.
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe verschickt um 11 Uhr über das Modulare Warnsystem des Bundes eine Probewarnung. Diese wird unter anderem an Radio- und Fernsehsender, digitale Anzeigetafeln und Warn-Apps weitergereicht. Gleichzeitig wird die Meldung über Cell Broadcast direkt an Mobiltelefone in Deutschland geschickt.
Eine zusätzliche App ist dafür nicht erforderlich. Auf dem iPhone funktioniert Cell Broadcast ab iOS 16.1. Das Gerät muss allerdings eingeschaltet, mit einem Mobilfunknetz verbunden und darf nicht im Flugmodus sein.
Warnung lässt sich nicht unterdrücken
Die heutige Probewarnung wird mit der höchsten Warnstufe 1 verschickt. Entsprechende Cell-Broadcast-Meldungen können auf dem Smartphone nicht deaktiviert werden. Auch ein stummgeschaltetes iPhone schützt somit nicht vor dem auffälligen Warnton. Genau dieser Weckeffekt ist ausdrücklich Teil des Systems.
Wie viele zusätzliche Warnmittel zum Einsatz kommen, hängt vom jeweiligen Wohnort ab. Länder und Kommunen können parallel Sirenen, Lautsprecherwagen und weitere lokale Systeme testen. Die Teilnahme und technische Ausstattung unterscheiden sich regional.
Entwarnung jetzt auch per Cell Broadcast
Eine Neuerung gibt es im Vergleich zum Warntag des vergangenen Jahres. Seit Ende 2025 kann Cell Broadcast nicht mehr nur warnen, sondern auch entwarnen. Um 11:45 Uhr soll daher heute auch eine entsprechende Nachricht auf kompatiblen Mobiltelefonen eintreffen. Die Entwarnung wird mit der niedrigsten Warnstufe verschickt und fällt damit weniger aufdringlich aus.
Der Warnmix funktioniert inzwischen vergleichsweise zuverlässig. Beim Warntag 2025 gaben 97 Prozent der Teilnehmer einer anschließenden BBK-Befragung an, mindestens eine Warnung erhalten zu haben. Cell Broadcast erreichte mit 75 Prozent mehr Menschen als jeder andere einzelne Warnkanal.
Das BBK bittet auch in diesem Jahr wieder um Rückmeldungen. Die Online-Befragung zum Warntag 2026 wird heute um 11 Uhr freigeschaltet und läuft bis zum 17. September.
Ist die Warnung eigentlich ähnlich bei CarPlay wiedergabe oder ist sie da etwas sanfter
Sehr gute Frage! Weiß da jemand was? Erscheint das dann auf dem Display im Auto?
Ja, taucht da auf. Und man kann es dort auch sofort wieder abschalten. Gottseidank. Ich war heute zu dem Zeitpunkt gerade auf der A2 beim Wechseln auf die A352, da ging der Alarm los! Da kann man aber auch Unfälle mit provozieren. Fast alle haben in dem Moment auf die Bremse getreten.
Ich erinnere mich noch gut an die vielen vielen Jahre vor der Ahrtal-Flut, in denen Cell Broadcasts in Deutschland immer als unmöglich und nicht realisierbar galten. Und wie schnell das dann plötzlich doch möglich war. Schade, dass oft erst Dinge passieren müssen, damit sich was bewegt.
Dieses CB hatten wir viele Jahre lang und war ein ganz normaler GSM Standard. Ist also überhaupt keine Neuerfindung.
Oft reicht es nicht mal das etwas schlimmes passiert bzw. die Lehre daraus wird wieder vergessen. Du weißt schon was ich meine.
Warum schon wieder ?!
Damit da im Ernstfall keine McBugs auftreten
Ganz einfach, weil wir uns im (noch indirekten) Krieg befinden
Quatsch! Hier geht es um alle Warnungen, die eine breite Öffentlichkeit betreffen.
Weil Tests davon leben regelmäßig durchgeführt zu werden.
Wenn nicht ausreichend getestet wurde und etwas passiert, weil die Technik nicht (mehr) richtig funktioniert, dann ist wieder der Teufel los in diesem Land der Empörer.
Stimmt, deine Empörung weil ich auf den Krieg hinweise bestätigt das
Ist einmal im Jahr. Wirst du schon mit klar kommen.
Ich möchte wissen wie diese Warnung aussieht und klingt? Bei mir ging sie noch nie an. Trotz Mobilfunk aktiviert, Stummschaltung deaktiviert, Lautstärke voll, Neuestes iOS… weder Meldung noch Ton bekam ich…
Stummschaltung interessiert das nicht. Bei mir steht das iPhone auf „nicht stören“ ohne Ausnahme……
Hast du noch Wählscheibe oder schon Tastentelefon? Sonst mal Klappregister öffnen und unter „W“ nach Warnsignal suchen.
Cell Broadcast-Warnungen unter Mitteilungen ganz unten, alle 3 aktiviert?
Hältst du dich in Deutschland auf?
Hast du eine deutsche SIM?
Hast du das VPN ausgeschaltet?
Wenn nur einmal ein Nein dabei ist, wäre das vielleicht der Grund.
Es ist egal ob es eine deutsche oder ausländische SIM ist. Alle Mobiltelefone, die an einem deutschen Mobilfunkmast eingebucht sind bekommen die Warnung.
Auch VPN ist egal, da das nur die mobilen Daten betrifft.
Um die Warnung zu bekommen, muss man nur ins deutsche Mobilfunk eingebuchtet sein. Im Flugmodus oder bei ausgeschaltetem Mobilfunk funzt es nicht.
Mitmachen!
https://www.warntag-umfrage.de/
Warte noch …
Bis 11:00 Uhr :)
Schau mal unter Einstellungen – Mitteilungen nach, ob dort Testwarnungen eingeschaltet ist (ganz nach unten scrollen)
Warntage sind keine Testwarnungen. An Warntagen wird auf höchster Stufe gesendet, die nicht in den Einstellungen zu sehen ist, da nicht deaktivierbar.
Eine Warnung vor der Warnung unterwandert das Testgeschehen deutlich. Ihr könntet auch um 11:05 Uhr schreiben, dass es einen Test gab.
Es geht um den technischen Test
Über DAB+ kommt auch die Warnung. Nicht nur über UKW.
Werner…Versteck das Bier…die Russen kommen… ;-)
+1
Kann ich das am iPhone auch abstellen ?
Da an den bundesweiten Warntagen auf höchster Stufe gesendet wird und diese nicht deaktiviert werden kann, nein.
Naja, Flugmodus aktivieren, dann biste raus. ;)
iPhone ausschalten.
Wunderbar pünktlich gewarnt. Sowohl am iPhone von mir, dem meiner Frau und an meinem AWU. Lief diesmal reibungslos.
Kann mir einer Sagen wie ein nicht mit dem Internet verbundenes iPhone trotzdem die Warnmeldung bekommen kann? Hat pünktlich um 11 Uhr angefangen zu bimmeln
Per SIM
keine SiM installiert
Kein Internet, keine SIM, aber du bist dir sicher, dass es ein iPhone ist?
Ja, iPhone SE
Naja man kann ja auch ohne SIM Notrufnummern anrufen. Also wird wohl trotzdem eine Mobilfunk Verbindubg aufgebaut
Es muss nur irgendwie mit einem Mobilfunkmasten verbunden sein. Bedeutet aber nicht dass dich dieser Masten dann ins Internet lässt.
Bis vor ein paar Jahren konnte man in Deutschland so ja auch noch die 110 und 112 anrufen, trotz fehlender SIM.
Aber warum plärrt das iPhone im Urlaub 1200 Kilometer entfernt los? Ich dachte, es wäre auf das Mobilfunknetz in Deutschland begrenzt?
Hast du ne Warn-App?
Hat bei euch auch die Entwarnung funktioniert? Hier nämlich nicht.
Ist doch noch gar nicht 11:45 Uhr.
Kam jetzt gerade 11:45Uhr.
Ah, 11:45; wer lesen kann, ist klar im Vorteil. /o\
Kam um 11.45 Uhr
Bei meinem „hier“ schon, aber gerade erst eben.
Sirenen zwar gehört – iPhones und andere Smartphones waren still
Bei mir haben alle installierten Warn-Apps versagt, es kam nur der Cellbroadcast an.
Bei mir kam die Warnung überall an, außer beim iPad Air M4 mit eSIM nicht.
Und das ist auch richtig so. Das iPad hat nur eine Datenverbindung. Die ist davon nicht betroffen.
Aber warum? Es sollte doch an alle Geräte gehen die mit dem Mobilfunk verbunden sind.
Mit wifi calling der Telekom kam garnichts