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Nicht erschrecken

Warntag 2026: Um 11 Uhr werden eure iPhones laut
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Wir haben bereits im vergangenen Monat darauf hingewiesen, heute ist es nun so weit. Um 11 Uhr findet der diesjährige bundesweite Warntag statt. Seid also darauf vorbereitet, dass eure iPhones gleich lautstark Alarm schlagen und vielerorts zusätzlich Sirenen zu hören sein werden.

Warntag

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe verschickt um 11 Uhr über das Modulare Warnsystem des Bundes eine Probewarnung. Diese wird unter anderem an Radio- und Fernsehsender, digitale Anzeigetafeln und Warn-Apps weitergereicht. Gleichzeitig wird die Meldung über Cell Broadcast direkt an Mobiltelefone in Deutschland geschickt.

Eine zusätzliche App ist dafür nicht erforderlich. Auf dem iPhone funktioniert Cell Broadcast ab iOS 16.1. Das Gerät muss allerdings eingeschaltet, mit einem Mobilfunknetz verbunden und darf nicht im Flugmodus sein.

Warnung lässt sich nicht unterdrücken

Die heutige Probewarnung wird mit der höchsten Warnstufe 1 verschickt. Entsprechende Cell-Broadcast-Meldungen können auf dem Smartphone nicht deaktiviert werden. Auch ein stummgeschaltetes iPhone schützt somit nicht vor dem auffälligen Warnton. Genau dieser Weckeffekt ist ausdrücklich Teil des Systems.

Warntag Bund Grafik

Wie viele zusätzliche Warnmittel zum Einsatz kommen, hängt vom jeweiligen Wohnort ab. Länder und Kommunen können parallel Sirenen, Lautsprecherwagen und weitere lokale Systeme testen. Die Teilnahme und technische Ausstattung unterscheiden sich regional.

Entwarnung jetzt auch per Cell Broadcast

Eine Neuerung gibt es im Vergleich zum Warntag des vergangenen Jahres. Seit Ende 2025 kann Cell Broadcast nicht mehr nur warnen, sondern auch entwarnen. Um 11:45 Uhr soll daher heute auch eine entsprechende Nachricht auf kompatiblen Mobiltelefonen eintreffen. Die Entwarnung wird mit der niedrigsten Warnstufe verschickt und fällt damit weniger aufdringlich aus.

Der Warnmix funktioniert inzwischen vergleichsweise zuverlässig. Beim Warntag 2025 gaben 97 Prozent der Teilnehmer einer anschließenden BBK-Befragung an, mindestens eine Warnung erhalten zu haben. Cell Broadcast erreichte mit 75 Prozent mehr Menschen als jeder andere einzelne Warnkanal.

Das BBK bittet auch in diesem Jahr wieder um Rückmeldungen. Die Online-Befragung zum Warntag 2026 wird heute um 11 Uhr freigeschaltet und läuft bis zum 17. September.
10. Sep. 2026 um 09:00 Uhr von Ben Fehler gefunden?


    54 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Ist die Warnung eigentlich ähnlich bei CarPlay wiedergabe oder ist sie da etwas sanfter

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    • Sehr gute Frage! Weiß da jemand was? Erscheint das dann auf dem Display im Auto?

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      • Ja, taucht da auf. Und man kann es dort auch sofort wieder abschalten. Gottseidank. Ich war heute zu dem Zeitpunkt gerade auf der A2 beim Wechseln auf die A352, da ging der Alarm los! Da kann man aber auch Unfälle mit provozieren. Fast alle haben in dem Moment auf die Bremse getreten.

  • Ich erinnere mich noch gut an die vielen vielen Jahre vor der Ahrtal-Flut, in denen Cell Broadcasts in Deutschland immer als unmöglich und nicht realisierbar galten. Und wie schnell das dann plötzlich doch möglich war. Schade, dass oft erst Dinge passieren müssen, damit sich was bewegt.

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  • Ich möchte wissen wie diese Warnung aussieht und klingt? Bei mir ging sie noch nie an. Trotz Mobilfunk aktiviert, Stummschaltung deaktiviert, Lautstärke voll, Neuestes iOS… weder Meldung noch Ton bekam ich…

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  • Eine Warnung vor der Warnung unterwandert das Testgeschehen deutlich. Ihr könntet auch um 11:05 Uhr schreiben, dass es einen Test gab.

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  • Über DAB+ kommt auch die Warnung. Nicht nur über UKW.

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  • Werner…Versteck das Bier…die Russen kommen… ;-)

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  • Kann ich das am iPhone auch abstellen ?

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  • Wunderbar pünktlich gewarnt. Sowohl am iPhone von mir, dem meiner Frau und an meinem AWU. Lief diesmal reibungslos.

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  • Kann mir einer Sagen wie ein nicht mit dem Internet verbundenes iPhone trotzdem die Warnmeldung bekommen kann? Hat pünktlich um 11 Uhr angefangen zu bimmeln

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  • Aber warum plärrt das iPhone im Urlaub 1200 Kilometer entfernt los? Ich dachte, es wäre auf das Mobilfunknetz in Deutschland begrenzt?

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  • Hat bei euch auch die Entwarnung funktioniert? Hier nämlich nicht.

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  • Sirenen zwar gehört – iPhones und andere Smartphones waren still

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  • Bei mir haben alle installierten Warn-Apps versagt, es kam nur der Cellbroadcast an.

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  • Bei mir kam die Warnung überall an, außer beim iPad Air M4 mit eSIM nicht.

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  • Mit wifi calling der Telekom kam garnichts

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