Warntag 2026: Um 11 Uhr werden eure iPhones laut

Wir haben bereits im vergangenen Monat darauf hingewiesen, heute ist es nun so weit. Um 11 Uhr findet der diesjährige bundesweite Warntag statt. Seid also darauf vorbereitet, dass eure iPhones gleich lautstark Alarm schlagen und vielerorts zusätzlich Sirenen zu hören sein werden.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe verschickt um 11 Uhr über das Modulare Warnsystem des Bundes eine Probewarnung. Diese wird unter anderem an Radio- und Fernsehsender, digitale Anzeigetafeln und Warn-Apps weitergereicht. Gleichzeitig wird die Meldung über Cell Broadcast direkt an Mobiltelefone in Deutschland geschickt.

Eine zusätzliche App ist dafür nicht erforderlich. Auf dem iPhone funktioniert Cell Broadcast ab iOS 16.1. Das Gerät muss allerdings eingeschaltet, mit einem Mobilfunknetz verbunden und darf nicht im Flugmodus sein.

Warnung lässt sich nicht unterdrücken

Die heutige Probewarnung wird mit der höchsten Warnstufe 1 verschickt. Entsprechende Cell-Broadcast-Meldungen können auf dem Smartphone nicht deaktiviert werden. Auch ein stummgeschaltetes iPhone schützt somit nicht vor dem auffälligen Warnton. Genau dieser Weckeffekt ist ausdrücklich Teil des Systems.

Wie viele zusätzliche Warnmittel zum Einsatz kommen, hängt vom jeweiligen Wohnort ab. Länder und Kommunen können parallel Sirenen, Lautsprecherwagen und weitere lokale Systeme testen. Die Teilnahme und technische Ausstattung unterscheiden sich regional.

Entwarnung jetzt auch per Cell Broadcast

Eine Neuerung gibt es im Vergleich zum Warntag des vergangenen Jahres. Seit Ende 2025 kann Cell Broadcast nicht mehr nur warnen, sondern auch entwarnen. Um 11:45 Uhr soll daher heute auch eine entsprechende Nachricht auf kompatiblen Mobiltelefonen eintreffen. Die Entwarnung wird mit der niedrigsten Warnstufe verschickt und fällt damit weniger aufdringlich aus.

Der Warnmix funktioniert inzwischen vergleichsweise zuverlässig. Beim Warntag 2025 gaben 97 Prozent der Teilnehmer einer anschließenden BBK-Befragung an, mindestens eine Warnung erhalten zu haben. Cell Broadcast erreichte mit 75 Prozent mehr Menschen als jeder andere einzelne Warnkanal.

Das BBK bittet auch in diesem Jahr wieder um Rückmeldungen. Die Online-Befragung zum Warntag 2026 wird heute um 11 Uhr freigeschaltet und läuft bis zum 17. September.