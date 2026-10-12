Ikea hat mit Stengrönska einen neuen Wecker mit Digitalanzeige im Programm, der sich bislang allerdings nur in Japan bestellen lässt. Das umgerechnet knapp 30 Euro teure Gerät zeigt neben der Uhrzeit auch die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit an. Zudem kann der Wecker als Ladestation für das iPhone dienen.

Ikea zufolge soll der Wecker auch dafür sorgen, dass man weniger Zeit vor dem Handy-Display verbringt, indem er alltägliche Funktionen wie die Uhrzeitanzeige und das Wecken unabhängig vom Smartphone übernimmt. Das zur Seite gelegte iPhone lässt sich wahlweise kabellos auf der Oberseite des Weckers oder über einen USB-C-Anschluss auf der Rückseite laden.

Drei Weckzeiten und einstellbare Beleuchtung

Die Weckfunktion lässt sich über eine separate Taste aktivieren oder deaktivieren. Insgesamt können drei verschiedene Alarmzeiten eingestellt werden. Eine Schlummerfunktion erlaubt es, den Alarm für neun Minuten zu unterbrechen. Die Lautstärke des Wecksignals kann in sechs Stufen eingestellt werden, und die Beleuchtung des Bildschirms lässt sich in drei Stufen anpassen.

Zusätzlich sind an der Vorderseite und den Seiten des Geräts LED-Leisten integriert. Diese beleuchten die Fläche unterhalb des Weckers und können als dezente Hintergrundbeleuchtung verwendet werden. Auch hier stehen drei Helligkeitsstufen zur Verfügung.

USB-C-Netzteil muss beigesteuert werden

Ein Netzteil ist allerdings nicht dabei. Ikea empfiehlt ein USB-C-Ladegerät mit mindestens 30 Watt Leistung, wenn man den Wecker mit all seinen Ladefunktionen für zusätzliche Geräte verwenden will. Das benötigte Anschlusskabel ist dagegen im Lieferumfang enthalten.

Zusätzlich können zwei AAA-Batterien in den Wecker eingesetzt werden, um die Uhrzeit und die gespeicherten Weckzeiten bei einem Stromausfall zu erhalten. Die Batterien dienen jedoch ausschließlich der Sicherung dieser Einstellungen. Ein Betrieb des Weckers ohne externe Stromversorgung ist auch mit Batterien nicht möglich.