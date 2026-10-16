AirVersa Humelle: Luftbefeuchter mit Thread für Apple Home

Mit Beginn der Heizperiode wird die Raumluft in vielen Wohnungen wieder trockener. Luftbefeuchter können hier Abhilfe schaffen. Dabei sollte man allerdings weiterhin die Luftfeuchtigkeit im Auge behalten, denn zu hohe Werte können wiederum die Bildung von Schimmel begünstigen. Für Wohnräume werden häufig Werte zwischen 40 und 60 Prozent empfohlen. Sinnvoll sind daher Luftbefeuchter, die ihre Leistung anhand der gemessenen Luftfeuchtigkeit automatisch regulieren.

Mit dem AirVersa Humelle bietet Sleekpoint einen solchen Luftbefeuchter an. Das für 70 Euro erhältliche Gerät gibt Wasser als feinen Nebel an die Raumluft ab und lässt sich über Apple Home steuern. Voraussetzung ist allerdings ein HomePod oder Apple TV, das als Thread Border Router fungieren kann.

Misst Luftfeuchtigkeit und Temperatur

Der Humelle verfügt über Sensoren zur Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit, die sich außenliegend an der Rückseite des Geräts befinden. Im Automatikmodus soll das Gerät die Befeuchtung selbstständig anpassen, um einen zuvor festgelegten Zielwert zu halten. Die wichtigsten Funktionen lassen sich sowohl über Apple Home als auch über die App des Herstellers steuern.

Der Wassertank fasst 3,2 Liter. Laut Hersteller reicht eine Füllung für bis zu 60 Stunden Betrieb. Die tatsächliche Laufzeit hängt von der gewählten Leistungsstufe und den Umgebungsbedingungen ab.

Für den Einsatz im Schlafzimmer steht ein besonders leiser Betriebsmodus zur Verfügung. Der Hersteller gibt dessen Lautstärke mit 28 Dezibel an. Zusätzlich ist eine mehrfarbige LED-Beleuchtung integriert, die sich über die App anpassen lässt. Bei Bedarf können dem Wasser auch Duftöle zugesetzt werden.

Regelmäßige Reinigung nicht vergessen

Bei Luftbefeuchtern sollte man allerdings die regelmäßige Reinigung nicht vernachlässigen. Insbesondere in stehendem Wasser können sich Keime vermehren, die anschließend mit dem Wassernebel in die Raumluft gelangen.

Der Humelle verfügt über eine von oben zugängliche Tanköffnung, die das Befüllen und Reinigen erleichtern soll. Über die Hersteller-App lassen sich zudem Erinnerungen für die regelmäßige Reinigung einrichten.