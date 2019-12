iPhone-Datenverkehr mitlesen: Mitmproxy erreicht Version 5

Eineinhalb Jahr nach dem Debüt der zuletzt ausgegebenen Version 4.0 ist der quelloffene Proxy-Server Mitmproxy jetzt in Version 5.0 verfügbar und lässt sich weiterhin kostenlos aus dem Netz laden.

Mitmweb: Die Browser-Ansicht des Mitmproxy

Wir verwenden den jetzt auch mit iOS 13 kompatiblen Mitmproxy hin und wieder, um den Datenverkehr ausgewählter iPhone-Anwendungen zu inspizieren. Dazu startet man den Mitmproxy auf dem Mac und bearbeitet die WLAN-Einstellungen des Mobilgerätes so, dass sich iPhone bzw. iPad nicht direkt mit dem Internet, sonder mit einem Zwischenschritt über den Mitmproxy verbinden.

Anschließend können beliebige Apps gestartet und aktualisiert werden; auf dem Mac zeigt euch der Mitmproxy nun an, auf welche Adressen die App zugreift, welche Daten übertragen, welcher Bilder, Tracking-Cookies und Programmierschnittstellen im Hintergrund abgefragt werden.

Um auch Anwendungen zu beobachten, die mit ihren Servern über eine gesicherte HTTPS-Verbindung kommunizieren, bietet der Mitmproxy ein eigenes Root-Zertifikat an, das sich auf iPad und iPhone installieren lässt. Um dieses eimalig zu installieren müsst ihr bei laufender Proxy-Verbindung lediglich die Adresse mitm.it aufrufen.

Die App, die in früheren Versionen als reine Kommandozeilen-App angeboten wurde, integriert inzwischen auch eine Weboberfläche und vereinfacht so den Zugriff auf den Datenverkehr verbundener Geräte. Alle Einstellungen werden in der ausführlichen Dokumentation der Macher beschrieben – die Neuerungen von Version 5.0 heben die Macher hier hervor.

Mitmproxy: Die Terminal-Ansicht

Lokale Alternativen: Charles und HTTP Catcher

Wer seinen Mac nicht extra anwerfen will, um mitzulesen welchen Datenverbindungen das iPhone gerade aufbaut, kann inzwischen auch lokale Alternativen direkt auf dem Mobilgerät nutzen. Diese nutzen lokale VPNs um den Datenverkehr zu tunneln und aufgebaute Verbindungen zu notieren.

Zu den Empfehlenswerten Apps hier zählen die bereits auf ifun.de besprochenen Downloads Charles und der HTTP Catcher.