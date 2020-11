iPhone-Cases: Apples Lederhülle bestellbar, Urban Armor Gear fällt durch

Wer sich zu Weihnachten mit Apples MagSafe-Lederhülle beschenken will, kann diese jetzt bestellen. Der Hersteller bietet das Case für alle neuen iPhone-Modelle und in vier verschiedenen Farben zur Vorbestellung an. Teils sind die mit einer zusätzlichen Halteschlaufe ausgestatteten Hüllen aber erst Mitte Dezember verfügbar.

Apples neue MagSafe-Hülle fällt durch ihre Aussparung auf der Vorderseite auf, in der bei aktiviertem iPhone die Uhrzeit oder auch der Name bzw. die Nummer eines eingehenden Anrufs angezeigt wird. Lasst aber nicht von den Werbebildern täuschen, denn die Uhrzeit wird nicht wie bei manchen Android-Geräten dauerhaft eingeblendet, sondern nur dann, wenn man das iPhone durch antippen oder dergleichen aktiviert.

Als kleines MagSafe-Gimmick passt sich die Farbe des Sperrbildschirms automatisch an die Farbe der Hülle an. Diese ist für die verschiedene Modelle in den Farben Baltischblau, Zitruspink, Sattelbraun und Rot erhältlich:

Bio-Outback-Hülle von Urban Armor Gear enttäuscht

Zum Thema Hüllen können wir dann gleich noch eine kurzen Erfahrungsbericht zum Outback-Case von Urban Armor Gear anhängen. Hier hat uns der Markenname in Verbindung mit der Tatsache, dass die Hülle aus biologisch abbaubaren Materialien gefertigt ist, zum Kauf bewogen.

Die Hülle selbst passt dann auch gut und bietet den erwarteten Schutz. Dabei ging es uns weniger um eine möglichst dünne Hülle, sondern besonders auch darum, dass ein deutlicher Rand um die Vorderseite den Bildschirm besser schützt. All dies passt eigentlich, aber die Abdeckungen für die Standby- und Lautstärke-Tasten machen das Ganze zunichte. Die Tasten sind viel zu schwergängig und das hat sich auch nach einer Woche Einsatz nicht gebessert.

Die üblichen Tricks wie mehrfaches starkes Durchdrücken vor dem Anlegen fruchten hier nicht, da die Tastenabdeckungen nicht nur seitlich, sondern auch über die komplette Oberseite hinweg mit dem Rest der Hülle verbunden sind und entsprechend widerspenstig bleiben. Mit mal locker ist der Tasche die Lautstärke nachregeln oder dem beiläufigen Druck auf die Standby-Taste tut man sich hier wortwörtlich schwer.

Zumindest in unseren Augen ist die Hülle ob dieser Einschränkung mit ihren 35 Euro zu teuer und es wird wohl Ersatz her müssen.