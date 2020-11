Keine Zauberei: Apples Lederhülle lässt nur auf die Uhr blicken

Der von Engadget veröffentlichte Video-Review zum iPhone 12 mini lüftet das „Geheimnis“ um die Uhranzeige in Apples MagSafe-Lederhülle. Es handelt sich lediglich um eine Aussparung an der richtigen Stelle. Wer sich eine dauerhafte Anzeige der Uhr gewünscht hat, wird enttäuscht.

Die Umsetzung in dieser Form war abzusehen, wenngleich zahlreiche Nutzer die Hoffnung auf eine kleine Überraschung nicht aufgegeben hatten. Letztendlich ermöglicht die Aussparung aber schlicht das Ablesen der Uhrzeit, wenn der Bildschirm des Geräts beispielsweise durch Antippen oder Bewegen aktiviert wurde.

Wohlgemerkt leuchtet in der Hülle der komplette Bildschirm auf. Ein Punkt, den auch der Engadget-Tester kritisiert. Angesichts des im Vergleich zum iPhone 12 deutlich kleineren Akkus im iPhone 12 mini wünsche er sich hier eine sparsamere Lösung, denn mit Blick auf die Akkulaufzeit könne das neue kleine iPhone jegliche Unterstützung gebrauchen.

Auf Kritik an der Akkulaufzeit wollen wir im Vorfeld allerdings nicht allzu viel geben. Wie lange die interne Batterie tatsächlich durchhält, hängt massiv von den Gewohnheiten der Nutzer ab. Die paar ersten Tage, an denen man die Produktneuheit in der Regel dann auch noch außergewöhnlich intensiv verwendet, spiegeln nur beschränkt die Alltagstauglichkeit wider.

Ein nettes Detail am Rande: Dank MagSafe „erkennt“ das iPhone die Farbe der übergestülpten Hülle und passt die Anzeige der Uhr optisch an die iPhone-Hülle an. Ähnliches kennen wir ja bereits von den „normalen“ MagSafe-Hüllen, hier kann sich die Farbe des Sperrbildschirms an der Farbe der Hülle orientieren.

Apples MagSafe-Lederhülle wird in den Farben „Baltischblau“, „Zitruspink“, „Sattelbraun“ und Rot zum Preis von 145,20 Euro in den Handel kommen. Im Inneren findet sich ein Fach für Kreditkarten oder dergleichen, zudem ist eine passende Schlaufe im Lieferumfang enthalten. Einen Termin für den Verkaufsstart hat der Hersteller noch nicht genannt. Einfacher aber auch günstiger sind da Apples MagSafe-Silikon-Cases, die in acht verschiedenen Farben zum Preis von jeweils 53,60 Euro erhältlich sind.