iPhone als Tesla-Schlüssel funkt jetzt exakter über UWB

iPhone-Besitzer mit einem Tesla in der Garage dürfen sich über das neueste Update der Fahrzeugsoftware freuen. Mit der Versionsnummer 2024.2.3 soll allem voran die Verwendung des iPhone als Autoschlüssel optimiert werden.

Bei kompatiblen Fahrzeugmodellen wird mit dem Update eine Funktion namens „Ultra-Wideband Phone Key“ aktiviert, die dafür sorgen soll, dass sich die Fahrzeuge zuverlässiger mit dem iPhone auf- oder zuschließen lassen. Anstelle von Bluetooth wird wie der Name bereits sagt Ultrabreitband-Technologie (UWB) für die Kommunikation verwendet. Die Position des Schlüssels lässt sich damit noch exakter bestimmen, obendrauf ist der Energieverbrauch bei UWB geringer als in Verbindung mit Bluetooth.

Die neue Tesla-Integration ist nicht mit Apples CarKey zu verwechseln, baut aber auf die gleiche technische Basis und setzt dementsprechend voraus, dass sowohl das iPhone als auch das Fahrzeug UWB-Verbindungen unterstützt. Beim Tesla ist hier wohl die erste Generation des Model 3 und das Model Y außen vor.

Push-Mitteilung erinnert zuhause ans Aufladen

Weitere Details zu diesem Update und generell zu Software-Themen rund um den Tesla lassen sich bei not a tesla app nachlesen. Dort findet sich auch der Hinweis zu einer weiteren und durchaus interessanten Neuerung im Zusammenhang mit dem neusten Softwareupdate für die Fahrzeuge.

Tesla-Nutzer können sich wenn sie zuhause sind jetzt per Push-Mitteilung an das Aufladen ihres Fahrzeugs erinnern lassen. Die Meldungen werden automatisch zugestellt, wenn man den Wagen zuhause abstellt und der Akku noch weniger als die Hälfte an Leistung gespeichert hat.

Damit das Ganze funktioniert, muss man dem von Tesla veröffentlichten Notizen zum Update zufolge sein Zuhause definiert und das Fahrzeug dort zudem auch schon mindestens einmal geladen haben.

Diese Neuerung sollte laut dem Blog-Artikel nach dem neusten Update für alle Tesla-Fahrzeuge zur Verfügung stehen.