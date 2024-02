Apple Arcade kündigt drei neue Spiele für März an

Apples Spiele-Abo Apple Arcade hat seine Neuzugänge für den Monat März angekündigt. Große Sprünge bleiben aus unserer Sicht dabei eher aus. Abonnenten des Dienstes müssen sich im kommenden Monat mit drei neuen Titeln zufrieden geben, die allesamt bereits im App Store zur Vorbestellung gelistet sind.

Crayola Adventures – Tritt in die Welt von Crayola-Abenteuer ein, in der offene Geschichten und abenteuerliches Gameplay zu immer neuen Erfahrungen verschmelzen, die deine Kreativität und Ideen zum Leben erwecken. Deine Geschichten. Deine Regeln.

Bloons TD Battles 2+ – Das ultimative Kräftemessen in Form eines Tower-Defense-Spiels ist da! Mit mächtigen Helden, epischen Affentürmen und neuen dynamischen Karten. Und jetzt sogar mit noch mehr Spielmöglichkeiten für die Bloon-Plattmachkämpfe, wie dem brandneuen Offlinemodus „Heldenherausforderung“.

The Battle of Polytopia+ – The Battle of Polytopia ist ein preisgekröntes und einzigartiges rundenbasiertes Strategiespiel, in dem man die Weltkarte beherrschen, gegen feindliche Stämme kämpfen, neue Länder erkunden und neue Technologien erforschen muss. Du bist der Herrscher eines Stammes und versuchst, in einem rundenbasierten Wettrennen mit den anderen Stämmen eine Zivilisation aufzubauen. Das Spiel ist auch offline spielbar: perfekt für Unterwegs.

Das genaue Veröffentlichungsdatum für die einzelnen Titel steht noch aus. Aktuell wird im App Store für alle drei Spiele der 7. März als voraussichtliches Datum genannt.

Netflix räumt mit GTA ab

Der Videodienst Netflix bastelt mit Netflix Games ja bereits seit längerer Zeit an einem Konkurrenzprodukt zu Apple Arcade. Zudem ist das Spieleangebot von Netflix in die Videoabonnements des Dienstleisters integriert, kostet also zumindest bislang nichts extra.

Dies vor Augen, kann sich das stetig wachsende Spiele-Portfolio von Netflix durchaus sehen lassen. Ohne Zweifel war hier die Veröffentlichung von „Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“ das Highlight des vergangenen Jahres. Im Rahmen der Bekanntgabe seiner letzten Quartalszahlen hat Netflix inzwischen auch bestätigt, dass die drei Titel innerhalb eines Monats mehr als 18 Millionen Mal auf Mobilgeräte geladen wurden.

Netflix zufolge war die Veröffentlichung der Spiele-Trilogy sowohl auf die Zahl der Installationen als auch auf die Nutzung bezogen der bislang erfolgreichste Start bei Netflix Games. Einige Nutzer hätten sich sogar nur angemeldet, um Zugriff auf diese Titel zu erhalten.