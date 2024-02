Google Gemini tritt die Nachfolge des KI-Assistenten Bard an

Googles KI-Assistent Bard wurde jetzt offiziell in Google Gemini umbenannt. Das gleichnamige KI-Modell wurde ja bereits Ende vergangenen Jahres in Bard integriert, jetzt startet Gemini als eigenständige KI-Anwendung in mehr als 230 Ländern und über 40 Sprachen durch.

Vorweg wollen wir kurz auf die Ankündigung von Google eingehen, Gemini auch als eigenständige App bereitzustellen. Dies ist zumindest vorerst nur für Android-Geräte der Fall. Hier lässt sich Google Gemini bereits über den Google Play Store installieren. iOS-Nutzer finden den neuen Dienst zunächst in die reguläre Google-App integriert, dies allerdings erstmal auch nur in den USA. Google startet dort auch erstmal nur in englischer Sprache, will allerdings in Kürze auch weitere Länder und Sprachen bedienen.

Als Web-Anwendung ist Google Gemini dagegen auch schon in Deutschland und auf Deutsch verfügbar. Der Funktionsumfang konzentriert sich hier auf das Generieren von Texten und das Beantworten von Fragen. Google Gemini kann aber auch für Übersetzungen verwendet werden und soll laut Google gute Dienste leisten, wenn es darum geht, lange Texte zusammenzufassen oder gar Gedichte zu verfassen. Lediglich Bilder kann Gemini noch nicht generieren, diese Funktion will Google noch nachliefern.

Die Zugriffsmöglichkeiten auf Google Gemini sollen ebenfalls stetig erweitert werden. Die App-Integration haben wir ja bereits erwähnt, darüber hinaus baut Google Gemini unter anderem in seine Suche, Gmail und Google Docs ein. Zudem soll der Google Assistant die künstliche Intelligenz von Gemini für seine zwecke nutzen.

„Gemini Advanced“ als Pro-Abo

Google Gemini wird allerdings wie andere KI-Angebote auch nicht in vollem Umfang kostenlos sein. Mit „Gemini Advanced“ ist eine leistungsfähigere Version des Ganzen gegen monatliche Gebühren erhältlich, aktuell jedoch nur in englischer Sprache.

„Gemini Advanced“ kann Google zufolge wesentlich besser logisch schlussfolgern, Anweisungen befolgen, programmieren und kreativ zusammenarbeiten. Die Einsatzzwecke für diese Lösung sieht Google allem voran im Geschäftlichen Bereich, man könne den Dienst aber auch als auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnittene Lernhilfe verwenden.

Bei Interesse kann man „Gemini Advanced“ auch schon von Deutschland aus ausprobieren und verwenden. Nach zwei kostenlosen Probemonaten fallen hier Gebühren von 21,99 Euro pro Monat an.