iPhone als Bezahl-Terminal: Video zeigt Einsatz bei Apple

Seit der Einführung von Apple Pay in Deutschland lässt sich das iPhone zum Bezahlen von Waren und Dienstleistungen an NFC-Terminals im Einzelhandel einsetzen. Dabei funktioniert Apples Smartphone sowohl an konventionellen „EC-Karten-Terminals“, wie die Karten-Lesegeräte vielerorts noch genannt werden, als auch an neuen Lösungen wie den tragbaren Kartenlesegeräten von SumUp, Square oder PayPals Zettle.

The Apple Park Visitor Center is one of the only apple retail stores in the US to support contactless pay straight from an iPhone. Awesome to see in person! pic.twitter.com/GiFDiL56OO — Michael  (@NTFTWT) May 15, 2022

Zusatz-Hardware, die schon bald überflüssig werden soll. Wie Apple bereits Anfang Februar angekündigt hat, soll sich zukünftig auch das iPhone selbst als Bezahlterminal einsetzen lassen.

iPhone als mobiles Bezahl-Terminal

Apple will das Feature unter der Überschrift „Tap to Pay“ noch in diesem Jahr an en Start bringen und so kontaktlose Zahlungen von iPhone zu iPhone ermöglichen, ohne dafür auf zusätzliche Hardware-Komponenten angewiesen sein zu müssen. In einem ersten Schritt soll „Tap to Pay“ dafür in den Vereinigten Staaten an den Start gebracht werden.

Schaut man jedoch genauer hin, hat Apple die neue iPhone-Funktion offenbar bereits im Einsatz. In freier Wildbahn lässt sich die neue Funktion im Apple Store des Apple Park Besucherzentrums beobachten, wo Apple-Mitarbeiter Zahlungen direkt über entsprechend vorbereitete iPhone-Modelle anfordern. Dies geht aus ersten Videos hervor, die auf der Kurznachrichten-Plattform Twitter veröffentlicht wurden.

Markteinführung vorerst nur in den USA

Apple hat angekündigt die neue „Tap to Pay“-Funktion auch Drittanbietern wie Stripe zur Verfügung stellen zu wollen und wird das Feature, anders als die virtuelle Kartenzahlung Apple Pay, nicht ausschließlich den eigenen Diensten vorbehalten.

Wie lange es allerdings dauern wird, bis „Tap to Pay“ auch in Deutschland erhältlich sein wird bleibt abzuwarten. Auch von Apple Cash oder von der Apple Card ist hierzulande noch nichts zu sehen.