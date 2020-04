Congstar bietet 10 GB Bonus für Prepaid-Neukunden

Congstar bessert seine Prepaid-Tarife in diesem Monat durch eine 10-GB-Datenbonus für Neukunden auf. Wer im Aktionszeitraum vom 1. bis 30. April 2020 eine eine Prepaid-Karte des Providers online aktiviert, kann das Extra-Datenvolumen innerhalb on 30 Tagen nutzen.

Die Aktion läuft in den Prepaid-Tarifen „Basic S“, „Allnet M“, „Allnet L“ oder „Prepaid wie ich will Wunschmix“ mit einer Daten-Option von mindestens 500 MB – man kann sich das Bonus-Guthaben also mit einem Einsatz von 5 Euro sichern.

Wie das im Detail funktioniert, erklärt der Provider auf der Prepaid-Aktionsseite. Das Angebot gilt wie gesagt nur für Neukunden, bestehende Prepaid-Verträge werden leider nicht berücksichtigt.