Fortan wohl zwei iPhone-Zyklen pro Jahr
Apple plant Namenssprung: iPhone 20 statt iPhone 19
Apple wird seine für Herbst 2027 erwartete iPhone-Generation offenbar als iPhone 20 vermarkten. Der Sprung über die erwartete Bezeichnung „iPhone 19“ hinaus soll Teil einer größeren Neuausrichtung sein, mit der Apple die 20. Jubiläumsgeneration seines Smartphones markiert.
Bereits zum zehnjährigen Jubiläum hatte Apple einen ähnlichen Schritt vollzogen und 2017 direkt vom iPhone 8 zum iPhone X gewechselt.
Wie der Marktbeobachter Omdia meldet, soll mit dem Namenswechsel offenbar auch eine Umstellung im Veröffentlichungsrhythmus verbunden sein. Künftig plant Apple offenbar zwei iPhone-Zyklen pro Jahr. Der Start soll 2027 erfolgen, wenn bereits in der ersten Jahreshälfte das iPhone 20 und ein neues iPhone 18e erscheinen. Im Herbst 2027 sollen dann die Modelle iPhone 20 Pro, iPhone 20 Pro Max, ein neues iPhone Air sowie eine zweite Generation des faltbaren iPhones folgen.
Die Umstellung auf einen halbjährlichen Veröffentlichungsrhythmus wird in der Branche als Versuch gewertet, die iPhone-Verkäufe gleichmäßiger über das Kalenderjahr zu verteilen. Aktuell konzentrieren sich die Verkaufszahlen auf das vierte Quartal nach den traditionellen September-Vorstellungen. Mit dem neuen Modellzyklus könnte Apple auch schwächere Verkaufsphasen besser nutzen.
Bereits für das kommende Jahr 2026 erwartet Omdia einen Bruch mit bisherigen Gepflogenheiten. Demnach wird Apple im Herbst keine Standardmodelle vorstellen, sondern ausschließlich höherpreisige Varianten veröffentlichen.
iPhone 20 zum Jubiläum
Die geplante iPhone-20-Serie soll die Rolle eines Jubiläumsmodells übernehmen. Der Namenssprung sei strategisch motiviert und diene auch der Markenpositionierung im Wettbewerb. In Kombination mit einem erweiterten Produktportfolio, darunter das Air- und ein neues Foldable-Modell, will Apple das iPhone zum 20-jährigen Bestehen im Jahr 2027 besonders breit aufstellen.
Das macht alles sehr viel Sinn. Aber wie heißt das iPhone 17 eigentlich in China? Ist das nicht eine Unglückszahl dort?
Kurz die China Website zu öffnen war zu schwer?
Heißt dort ebenfalls iPhone 17.
So viele iPhones. Gut das der Markt nicht gesättigt ist.
Den Text hast du dennoch verstanden, oder? So wie jeder andere auch.
Es nerven eigentlich immer nur die Kommentare, die andere dauernd korrigieren müssen ohne jeglichen Mehrwert.
Ja das denke ich auch, es blickt dann keiner mehr durch
Und im September dann „höherpreisige Modelle“ wie hoch soll der Preis noch gehen?! Dann schießen sie sich vor der billigeren Konkurrenz selbst ab. Ich bin da jedenfalls dann raus. Kann es mir leisten, aber >1800€ für nen iPhone geb ich nicht aus
Das Air wird doch schon billiger verkauft und weniger produziert. Glaube kaum, dass das länger bestehen bleibt. E Modelle, naja. Dem Mini trauern einige nach.
Ich trauere meinem Air nach, für mich das beste iPhone ever
Für mich ist mein Air das beste iPhone seit langem
Jemand, der den Markt nicht wie wir Geeks hier beobachtet, blickt jetzt schon kaum noch durch. Danach ist das Chaos dann komplett. Natürlich strebt Apple wie jedes andere Unternehmen auch nach Gewinnmaximierung, allerdings wäre ein zweijähriger Rhythmus, sowohl bei der Hardware (um echte Neuerungen platzieren zu können!), als auch bei der Software (um sich mal endlich auf Fehlerbehebungen statt sich ständig verzögernder Features zu bemühen!), sinnvoller.
Diese Meinung kann ich nur unterstreichen
Absolut richtig.
Dieses Phänomen kann man bei Samsung schon seit Jahren beobachten. Da gibt es gefühlt dröftausend verschiedene Modelle und da durchzublicken bedarf schon viel Recherche.
Aus Kundensicht ist das logisch und auch eine sinnvolle Neuerung. Als Aktieninhaber will ich das allerdings nicht. Diese sollen steigen…
Jedes halbe Jahr dann „Das schnellste und beste iPhone ever“. Wahnsinn
Ökologisch bestimmt ein Knaller
