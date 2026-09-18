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10 Euro günstiger

iPhone 18 Pro: Cases von Apple und Torras bereits reduziert
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Passend zum heutigen Verkaufsstart der neuen iPhone-Modelle bietet Amazon die ebenfalls neu erschienenen Original-Cases von Apple bereits deutlich im Preis reduziert an. Wer sein neues iPhone direkt mit einer Hülle ausstatten will, kann hier jeweils 10 Euro sparen.

Apple-Hüllen jeweils 10 Euro günstiger

Apples Funktionsgewebe-Case für das iPhone 18 Pro ist bei Amazon aktuell für 59 statt 69 Euro erhältlich. Die Hülle wird in mehreren Farben angeboten. Darunter finden sich auf die offiziellen Farben der neuen Geräte abgestimmte Varianten in Burgunder oder Schwarz sowie verschiedene mehrfarbige Ausführungen. Die Apple-Cases für das iPhone 18 Pro Max sind in diesem Rahmen ebenfalls günstiger zu haben.

Apple Cases Iphone 18 Pro

Bei den Hüllen setzt Apple auf die bekannte textile Oberfläche aus Funktionsgewebe. Die Hülle umschließt die Rückseite und die Seiten des iPhone und unterstützt MagSafe.

Auch die einfacheren Silikonhüllen von Apple sind momentan günstiger zu haben. Für das iPhone 18 Pro kostet die Silikonhülle bei Amazon derzeit 49 statt 59 Euro. Hier stehen ebenfalls verschiedene Farben zur Auswahl, darunter auf die neuen Geräte abgestimmte Ausführungen in Burgunder oder Schwarz.

Produkthinweis
Apple iPhone 18 Pro Funktionsgewebe Case – Burgunder ​​​​​​​ 59,00 EUR 69,00 EUR

Torras bietet robuste Alternative mit Standfuß

Als Alternative zu den Apple-Hüllen können wir aus eigener Erfahrung das Torras Ostand Q3 Air empfehlen. Das Case fällt etwas massiver aus und kombiniert einen vergleichsweise robusten Schutz mit zusätzlichen Nutzungsmöglichkeiten.

Torras Case Iphone 18 Pro

Bei uns hat sich die Hülle bereits bei älteren iPhone-Modellen bewährt. So hat das darin steckende iPhone bislang sämtliche unfreiwilligen Stürze auf Fliesen oder Asphalt – und das waren nicht wenige – ohne Schaden überstanden. Besonders praktisch ist der auf der Rückseite integrierte und ausklappbare Ring. Dieser dient zugleich als drehbarer Haltering und Standfuß. Das iPhone lässt sich so in der Hülle jederzeit im Hoch- oder Querformat aufstellen.

Torras bietet das Ostand Q3 Air für das iPhone 18 Pro in Burgunderrot, Schwarz und Hellblau an. Zum Verkaufsstart ist die Hülle bei Amazon ebenfalls reduziert und kostet derzeit 56,09 statt 65,99 Euro.

Produkthinweis
TORRAS Ostand Q3 Air für iPhone 18 Pro Hülle mit Airbag-Schutz Burgunderrot 56,09 EUR 65,99 EUR
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18. Sep. 2026 um 15:15 Uhr von chris Fehler gefunden?


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  • Man kann doch so ein schönes Gerät nicht in einer Hülle verstecken

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  • Seit iPhone 1 ohne Hülle – die Haptik der Geräte sind einfach Hammer!

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  • Im Telekom Zubehörshop sind die 18 Pro und Pro Max Hüllen im Angebot:

    Funktionsgewebe: 46,90€ statt 69€
    Silikon: 39,90€ statt 59€
    Clear Case: 39,90€ statt 59€

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