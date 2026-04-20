Mit Matter: Neue Tischlampe und Außenstrahler von Govee

Govee ist mit neuen Beleuchtungsprodukten am Start, die auf Matter als universelle Smarthome-Schnittstelle setzen. Die Govee Tischlampe Classic ist zum Preis von 69,99 Euro erhältlich und die Govee Außenstrahler Lite bekommt man im Viererpack für 99,99 Euro. Die Außenstrahler werden bislang nur über die Webseite von Govee vertrieben, während man die Tischlampe auch über Amazon beziehen kann.

Tischlampe mit Akku

Mit einem Akku ausgestattet, bewirbt sich die neue Tischlampe von Govee vor allem für den flexiblen Einsatz. Man kann die kompakte Lampe nicht nur an unterschiedlichen Stellen in der Wohnung verwenden, sondern auch mal abends mit auf den Balkon oder in den Garten nehmen.

Die verbauten LEDs setzen auf RGBICWW-Technologie, was bedeutet, dass man sie dank zusätzlich verbauter Weiß-LEDs neben farbiger Ambientbeleuchtung auch mit anpassbarem Weißlicht in einem Temperaturbereich zwischen 2.700 und 6.500 Kelvin verwenden kann. Die maximale Helligkeit wird vom Hersteller mit 500 Lumen angegeben, was wohl grob mit einer 40-Watt-Glühbirne vergleichbar ist.

Über die App des Herstellers lassen sich zusätzlich zu gezielten Farbeinstellungen auch 72 verschiedene Szenen sowie ein Musikmodus aktivieren. Die Akkulaufzeit wird je nach Verwendung mit fünf bis maximal 30 Stunden angegeben.

Gartenspots im Viererset

Auch die neuen Außenstrahler von Govee lassen sich über Matter in Smarthome-Systeme einbinden oder direkt und dann auch mit erweitertem Funktionsumfang über die App des Herstellers steuern.

Die kleinen RGB-Spots werden mit Erdnägeln aus Kunststoff im Gras oder in einem Beet platziert und dienen vor allem zu Ambientbeleuchtung mit Farbeffekten. Im Lieferumfang sind ein Niedervolttrafo und Anschlusskabel enthalten, mit denen man jeweils drei Meter Abstand zwischen den einzelnen Spots und weitere drei Meter bis zu einer Steckdose überbrücken kann.

Die Strahler sind wetterfest und lassen sich laut Hersteller bei Temperaturen zwischen -20 und 40 Grad betreiben. Govee bietet neben dem Viererpack auch ein Set mit acht Spots zum Preis von 199,98 Euro an.