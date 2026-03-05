iPhone 17e jetzt auch bei Amazon vorbestellbar

Neben dem Apple-Onlineshop lässt sich das neue iPhone 17e inzwischen auch bei Amazon vorbestellen. Der Online-Händler listet das Gerät in allen drei Farbvarianten zum offiziellen Einstiegspreis von 699 Euro.

Apple hatte den Vorverkauf des iPhone 17e am Mittwoch um 15:15 Uhr gestartet. Die ersten Geräte sollen laut Hersteller ab dem 11. März ausgeliefert werden. Amazon bietet das Modell derzeit mit identischem Zeitplan an.

Amazon setzt auf eigene Kontingente

Für viele Interessierte gilt Amazon als beliebte Alternative zum direkten Kauf bei Apple. In der Vergangenheit konnte der Versandhändler teilweise auch dann noch Geräte pünktlich liefern, wenn im Apple Store bereits längere Lieferzeiten angezeigt wurden.

Darüber hinaus bieten Bestellungen über Amazon zusätzliche Optionen rund um Bezahlung und Versand. Besitzer einer Amazon-Kreditkarte profitieren beispielsweise von Aktionen oder Gutschriften. Geschäftskunden nutzen zudem häufig die erweiterten Rechnungs- und Zahlungsoptionen des Händlers.

Auch bei der Zustellung setzt Amazon inzwischen auf zusätzliche Sicherheitsmechanismen. In bestimmten Fällen erfolgt die Übergabe des Pakets nur nach Eingabe eines Einmalcodes, der dem Käufer vorab zugeschickt wird. Das soll verhindern, dass hochpreisige Sendungen unbeabsichtigt an Dritte übergeben werden.

In drei Farben zum Listenpreis

Bei Amazon wird das iPhone 17e aktuell in Schwarz, Weiß und Hellrosa angeboten. Die Variante mit 256 GB Speicher kostet in allen drei Farben 699 Euro und entspricht damit dem von Apple festgelegten Listenpreis. Zusätzlich ist auch eine Version mit 512 GB Speicher für 949 Euro verfügbar.

Technisch positioniert Apple das iPhone 17e als günstigeres Einstiegsmodell innerhalb der aktuellen iPhone-17-Familie. Zum Einsatz kommt der neue A19-Chip, der auch in den übrigen Modellen der Reihe arbeitet. Ergänzt wird er durch das überarbeitete Apple-Mobilfunkmodem C1X.

Zur Ausstattung gehören ein 6,1-Zoll-OLED-Display mit Super Retina XDR Technologie, eine 48-Megapixel-Fusion-Kamera sowie MagSafe-Unterstützung für kabelloses Laden mit bis zu 15 Watt. Die Basiskonfiguration startet erstmals mit 256 GB Speicher. Die Auslieferung ist für den 11. März angekündigt.