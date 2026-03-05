iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 509 Artikel

In drei Farben zum Listenpreis

iPhone 17e jetzt auch bei Amazon vorbestellbar
Neben dem Apple-Onlineshop lässt sich das neue iPhone 17e inzwischen auch bei Amazon vorbestellen. Der Online-Händler listet das Gerät in allen drei Farbvarianten zum offiziellen Einstiegspreis von 699 Euro.

Apple hatte den Vorverkauf des iPhone 17e am Mittwoch um 15:15 Uhr gestartet. Die ersten Geräte sollen laut Hersteller ab dem 11. März ausgeliefert werden. Amazon bietet das Modell derzeit mit identischem Zeitplan an.

Amazon setzt auf eigene Kontingente

Für viele Interessierte gilt Amazon als beliebte Alternative zum direkten Kauf bei Apple. In der Vergangenheit konnte der Versandhändler teilweise auch dann noch Geräte pünktlich liefern, wenn im Apple Store bereits längere Lieferzeiten angezeigt wurden.

Darüber hinaus bieten Bestellungen über Amazon zusätzliche Optionen rund um Bezahlung und Versand. Besitzer einer Amazon-Kreditkarte profitieren beispielsweise von Aktionen oder Gutschriften. Geschäftskunden nutzen zudem häufig die erweiterten Rechnungs- und Zahlungsoptionen des Händlers.

Auch bei der Zustellung setzt Amazon inzwischen auf zusätzliche Sicherheitsmechanismen. In bestimmten Fällen erfolgt die Übergabe des Pakets nur nach Eingabe eines Einmalcodes, der dem Käufer vorab zugeschickt wird. Das soll verhindern, dass hochpreisige Sendungen unbeabsichtigt an Dritte übergeben werden.

Bei Amazon wird das iPhone 17e aktuell in Schwarz, Weiß und Hellrosa angeboten. Die Variante mit 256 GB Speicher kostet in allen drei Farben 699 Euro und entspricht damit dem von Apple festgelegten Listenpreis. Zusätzlich ist auch eine Version mit 512 GB Speicher für 949 Euro verfügbar.

Technisch positioniert Apple das iPhone 17e als günstigeres Einstiegsmodell innerhalb der aktuellen iPhone-17-Familie. Zum Einsatz kommt der neue A19-Chip, der auch in den übrigen Modellen der Reihe arbeitet. Ergänzt wird er durch das überarbeitete Apple-Mobilfunkmodem C1X.

Zur Ausstattung gehören ein 6,1-Zoll-OLED-Display mit Super Retina XDR Technologie, eine 48-Megapixel-Fusion-Kamera sowie MagSafe-Unterstützung für kabelloses Laden mit bis zu 15 Watt. Die Basiskonfiguration startet erstmals mit 256 GB Speicher. Die Auslieferung ist für den 11. März angekündigt.

Apple iPhone 17e (256 GB): 6,1" Super Retina XDR Display, A19 Chip, Batterie für den ganzen Tag, 48 MP Fusion Kamera... 699,00 EUR

05. März 2026 um 09:29 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


  • Ich bin in dem Alter angekommen, dass das 17e und Neo attraktiv für meine Einsatzwecke wirken ;-(

    • Bis auf die 60Hz beim Bildschirm würde es mich auch ansprechen, bin aber letztes Jahr beim Basis 17er gelandet und sehr zufrieden. Das MacBook Neo macht mir dann doch zu viele Abstriche, habe letztes Jahr beim Pro M5 in 14″ zugeschlagen.

      • 60Hz bei 4K Auflösung.
        Bei einer geringeren Auflösung gehen dann wohl auch höhere Bildwiederholraten.

    • Man wird halt vernünftiger und überlegt sich, ob man die Features braucht, die im teureren Produkt drin sind oder nicht…

    • Hat das was mit dem Alter zu tun? Vielleicht wird man einfach vernünftiger… Beruflich setze ich voll auf die Air-Reihe – MacBook, iPad und iPhone. Als IT’ler sind die Hi-End-Geräte für mich natürlich interessant, aber für meinen Job nicht erforderlich.

      Das Unternehmens-Standard iPhone ist das 16/17e und alle sind happy damit.

      Sohnemann freut sich ungemein auf das MacBook Neo für das nächste Schuljahr.

      Für jede Anforderung ein passendes Produkt. Aus dieser Perspektive macht es Sinn. Die Produkte intern als konkurrierend anzusehen, ist falsch.

  • Bin auch am überlegen vom Pro weg zu kommen. Leider mach ich oft Nahaufnahmen Fotos. Und da weiss ich nicht ob das 17 oder 17 E da mithalten können.

    • Peter von Frosta

      Als iPhone Air Nutzer kann ich dir sagen das es einen deutlichen Unterschied macht vom Pro zum Air zu wechseln. (Auf die Kamera bezogen) das 17e hat auch nur eine Linse. Aber ich kann von mir aus sagen das ich es nicht bereut habe. Ich vermisse quasi nichts. Vielleicht habe ich im Monat mal 2-3 Momente wo ich mir denke „nagut das hätte mit dem pro bestimmt besser ausgesehen“ aber am Ende des Tages habe ich genau so viele Schnappschüsse und Urlaubsfotos. Ich vermisse nichts :)

      • Bin aufgrund der Kamera wieder vom Air auf 17 Pro Max gewechselt.

      • Ich auch

      • Die Kamera fehlt mir beim iPhone Air, ansonsten ist das ein super Gerät. Ich habe es so gelöst, dass ich das iPhone Air als Alltagsgerät nutze, mein 15 Pro behalten habe und als Urlaubsgerät nutze.

  • Bleibe selber bei der Pro Serie denn lieber einmal den Preisverfall mitnehmen als für jedes Produkt einzeln. Mein 14pro läuft noch einwandfrei, neue Killerfeatures sehe ich da nicht bei den neueren Geräten.
    Hätte ich die Vision Pro wäre die 3D Aufnahmen ein Grund zum umsteigen.

  • Schade, dass es wieder relativ groß ist. Hätte gerne wieder ein Firmenhandy im SE Formfaktor gehabt.

