HBO Max und Paramount+: Paramount plant Zusammenlegung

Paramount will seine Streamingstrategie nach der Übernahme von Warner Bros. Discovery neu ausrichten. Wie Konzernchef David Ellison während einer Investorenkonferenz erklärte, sollen die Angebote HBO Max und Paramount+ zu einem gemeinsamen Streamingdienst zusammengeführt werden. Voraussetzung dafür ist die Zustimmung der Aufsichtsbehörden zu der geplanten Übernahme.

Die beiden Plattformen kommen derzeit zusammen auf rund 200 Millionen Abonnenten weltweit. Ein kombinierter Dienst würde damit zu den größeren Angeboten im Streamingmarkt zählen. Details zu Preisgestaltung, Funktionsumfang oder zum Namen des künftigen Dienstes nannte das Unternehmen bislang nicht.

HBO soll als Marke erhalten bleiben

Ellison betonte, dass der Name HBO weiterhin eine zentrale Rolle spielen soll. Innerhalb des neuen Angebots dürfte HBO als eigenständige Marke bestehen bleiben. Damit würde das Unternehmen die bekannte Programmmarke weiterhin sichtbar halten, während Inhalte aus verschiedenen Studios und Sendern unter einem gemeinsamen Streaming-Dach gebündelt werden.

Neben Serien und Filmen sehen die Verantwortlichen vor allem im Sportbereich eine wichtige Ergänzung. Durch die Zusammenlegung der Angebote könnten unter anderem Inhalte von TNT Sports und CBS Sports gemeinsam bereitgestellt werden. Dazu gehören unter anderem Übertragungen aus der NFL, der Major League Baseball, der NHL sowie College Football und verschiedene internationale Turniere.

Von „HBO Go“ über „Max“ zu „HBO Max“

Die Streamingstrategie rund um HBO hat sich in den vergangenen Jahren mehrfach verändert. Der ursprüngliche Onlinezugang startete 2010 unter dem Namen HBO Go. Fünf Jahre später folgte mit HBO Now ein Angebot, das erstmals auch ohne Kabelvertrag genutzt werden konnte.

Im Jahr 2020 führte WarnerMedia unter dem damaligen Eigentümer AT&T den Dienst HBO Max ein. Das Angebot sollte neben HBO auch zusätzliche Inhalte aus dem Warner-Katalog bündeln. Nach der späteren Fusion von WarnerMedia und Discovery wurde der Dienst zunächst in Max umbenannt. Erst im vergangenen Jahr kehrte das Unternehmen wieder zum Namen HBO Max zurück. Unter diesem Namen startete der Streamer Mitte Januar 2026 dann auch in Deutschland.

Mit der nun geplanten Zusammenlegung von HBO Max und Paramount+ würde sich die Struktur der Plattformen erneut verändern.