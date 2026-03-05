Von "HBO Go" über "Max" zu "HBO Max"
HBO Max und Paramount+: Paramount plant Zusammenlegung
Paramount will seine Streamingstrategie nach der Übernahme von Warner Bros. Discovery neu ausrichten. Wie Konzernchef David Ellison während einer Investorenkonferenz erklärte, sollen die Angebote HBO Max und Paramount+ zu einem gemeinsamen Streamingdienst zusammengeführt werden. Voraussetzung dafür ist die Zustimmung der Aufsichtsbehörden zu der geplanten Übernahme.
Die beiden Plattformen kommen derzeit zusammen auf rund 200 Millionen Abonnenten weltweit. Ein kombinierter Dienst würde damit zu den größeren Angeboten im Streamingmarkt zählen. Details zu Preisgestaltung, Funktionsumfang oder zum Namen des künftigen Dienstes nannte das Unternehmen bislang nicht.
HBO soll als Marke erhalten bleiben
Ellison betonte, dass der Name HBO weiterhin eine zentrale Rolle spielen soll. Innerhalb des neuen Angebots dürfte HBO als eigenständige Marke bestehen bleiben. Damit würde das Unternehmen die bekannte Programmmarke weiterhin sichtbar halten, während Inhalte aus verschiedenen Studios und Sendern unter einem gemeinsamen Streaming-Dach gebündelt werden.
Neben Serien und Filmen sehen die Verantwortlichen vor allem im Sportbereich eine wichtige Ergänzung. Durch die Zusammenlegung der Angebote könnten unter anderem Inhalte von TNT Sports und CBS Sports gemeinsam bereitgestellt werden. Dazu gehören unter anderem Übertragungen aus der NFL, der Major League Baseball, der NHL sowie College Football und verschiedene internationale Turniere.
Von „HBO Go“ über „Max“ zu „HBO Max“
Die Streamingstrategie rund um HBO hat sich in den vergangenen Jahren mehrfach verändert. Der ursprüngliche Onlinezugang startete 2010 unter dem Namen HBO Go. Fünf Jahre später folgte mit HBO Now ein Angebot, das erstmals auch ohne Kabelvertrag genutzt werden konnte.
Im Jahr 2020 führte WarnerMedia unter dem damaligen Eigentümer AT&T den Dienst HBO Max ein. Das Angebot sollte neben HBO auch zusätzliche Inhalte aus dem Warner-Katalog bündeln. Nach der späteren Fusion von WarnerMedia und Discovery wurde der Dienst zunächst in Max umbenannt. Erst im vergangenen Jahr kehrte das Unternehmen wieder zum Namen HBO Max zurück. Unter diesem Namen startete der Streamer Mitte Januar 2026 dann auch in Deutschland.
Mit der nun geplanten Zusammenlegung von HBO Max und Paramount+ würde sich die Struktur der Plattformen erneut verändern.
Noch ist der Deal nicht durch! Die Aktie von Paramount/Skydance wurde gerade aufgrund der durch den neuen Merger entstehenden Schuldenlast von ca. 80Mrd auf „Junk“-Status herabgestuft …
Der ist schon weiter durch als der angebliche von Netflix.
Junk-Status? Quatsch. Die Paramount/Skydance Aktie ist deutlich nach unten korrigiert, aber das hat mit dem Deal gar nichts zu tun. Das Angebot zur Übernahme ging Anfang Dezember raus. Dort lag der Kurs bei 11,50 EUR, aktuell liegt er bei 10,30 EUR. Das ist weder Junk-Status, noch ein riesiger Wertverfall, gerade mit den aktuellen Unsicherheiten. Dazu kommt, dass das Papier alle auf long sehen.
Du verstehst das absolut nicht richtig. Der Junk-Status bezieht sich nicht auf die Aktie und deren Preis, sondern auf den Herausgeber von Unternehmungsanleihen. Paramount wurde auf BB+ heruntergestuft und ist somit als Non-Investment-Grade (unter BBB-) klassifiziert = Junk-Status
Der Junk Status hat mit der Bonität des Unternehmens zu tun, nicht mit dem Kurs der Aktie.
Hier geht es darum, dass das Risiko dass die Schulden langfristig bedient werden (bei der riesigen Schuldenlast) gesunken ist.
ebi13 hat vom Junk-Status der Aktie gesprochen, nicht vom Status des Credit Ratings.
2 Streamingdienste in einem? Cool. Dann aber auch den doppelten Preis für das Abo ;-)
Juhu, TikTok US, CBS und CNN in einer Hand…. so ne mediale Macht braucht eigentlich verantwortungsvolle Personen. Es werden Fakten geschaffen!
Ungarn 2.0
Wird zwar alles noch dauern aber bin gespannt ob es dann Auswirkungen auf Sky hat .Behalte sky nur noch weil ich einen alten Vertrag habe und durch Paramount und Netflix mich Sky kaum was kostet . Die ganzen Phantasie Aufpreise für mehrere Geräte und HD sind kostenlos .
Es wollten doch alle mehr Konsolidierung im Streaming Markt, jetzt doch nicht mehr?
Ich verstehe Menschen immer weniger…
Kein Abo bei Familie Ellison. So einfach kann es sein:-)
Es gibt genug Streaming Angebote.