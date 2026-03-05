Ookla verkauft: Speedtest und Allestörungen wechseln den Besitzer

Die bekannten Internetdienste Speedtest und Allestörungen stehen vor einem Eigentümerwechsel. Der Beratungs- und IT-Dienstleister Accenture hat angekündigt, die Plattformen gemeinsam mit weiteren Netzwerkprodukten vom Medienkonzern Ziff Davis zu übernehmen.

Der Kaufpreis liegt nach Angaben aus Branchenkreisen bei rund 1,2 Milliarden US-Dollar. Die Transaktion muss noch eine regulatorische Hürde nehmen, ist ansonsten aber weitgehend abgeschlossen

Speedtest wird weltweit genutzt, um die aktuelle Internetgeschwindigkeit zu messen. Allestörungen sammelt Meldungen über Störungen bei Online-Diensten und zeigt, ob Plattformen oder Anbieter aktuell Probleme haben. Beide Dienste gehören zum Portfolio des Unternehmens Ookla.

Daten aus Millionen Netztests

Ookla sammelt monatlich Hunderte Millionen Messwerte zur Internetqualität. Sobald Nutzer die Speedtests-App starten werden verschiedene Eigenschaften der Verbindung erfasst, etwa Downloadgeschwindigkeit, Latenz oder Stabilität. Laut Unternehmensangaben entstehen so umfangreiche Datensätze über reale Netzwerkbedingungen.

Diese Daten gelten für Netzbetreiber und Cloudanbieter als wichtige Informationsquelle. Sie helfen dabei zu erkennen, wie stabil Verbindungen sind und wo Engpässe auftreten.

Messungen sollen intensiver ausgewertet werden

Accenture will die gesammelten Daten künftig stärker für Unternehmen und Behörden nutzbar machen. Ziel ist es, Netzwerke für Anwendungen mit hoher Datenlast besser zu überwachen und zu optimieren. Dazu gehören etwa Cloudplattformen, Rechenzentren und neue Anwendungen im Bereich künstlicher Intelligenz.

Der Konzern sieht in Netzwerkdaten eine Grundlage für verschiedene Analyseaufgaben. Dazu zählen beispielsweise Betrugserkennung im Finanzsektor, Verkehrsanalysen im Handel oder die Auswertung vernetzter Geräte in Haushalten. Vorerst gilt: Die bekannten Dienste sollen in ihrer bisherigen Form weiter betrieben werden.

Ziff Davis trennt sich mit dem Verkauf von einem Teil seines Geschäftsbereichs für Netzwerkanalyse. Der Medienkonzern will sich künftig stärker auf seine digitalen Medienangebote konzentrieren, zu denen unter anderem Technik- und Spieleportale wie CNET, Eurogamer, Mashable und ZDNet gehören.