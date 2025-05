iPhone 16e: Apple bessert beim Modem-Chip C1 nach

Über eine versteckte, aber manche Nutzer wichtige Neuerung in tvOS 18.5 haben wir bereits berichtet. Im Nachgang zu den am Montag veröffentlichten Updates für die Betriebssysteme von iPhone, iPad & Co. hat Apple inzwischen zudem Details zu den enthaltenen Sicherheitsmaßnahmen veröffentlicht.

So spärlich die Funktionserweiterungen im Zusammenhang mit den neuen Systemversionen auch ausgefallen sind. In Sachen Sicherheit wurde hier einiges korrigiert, was wie immer auch als Anlass dafür gesehen werden sollte, die neuen Systemversionen zeitnah zu installieren.

Sicherheitsupdate für Apples C1-Prozessor

Besonders erwähnenswert ist die Tatsache, dass Apple hier erstmals auch sicherheitstechnisch bei seinem ersten Modem aus Eigenentwicklung nachbessern musste. Im Zuge der Fehlerbeschreibung nennt Apple – was bei Sicherheitslücken auch sinnvoll ist – nur wenige Details. Es sei jedoch möglich gewesen, dass ein Angreifer „in einer privilegierten Netzwerkposition“ den Datenverkehr abfangen kann.

Denkbar wäre, dass ein Hacker oder eine Person mit Zugang zur Netzinfrastruktur die Mobilfunkaktivitäten eines Nutzers mitschneidet oder überwacht. Allerdings gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass diese Schwachstelle tatsächlich bereits ausgenutzt wurde.

iPhone 16e als Testballon für Apple-Modems

Apples C1-Modem wird bislang nur im iPhone 16e verbaut. Der im Februar veröffentlichte Nachfolger des iPhone SE gilt zugleich als Testballon für die Modem-Entwicklung von Apple.

Bereits seit mehreren Jahren ist es ein offenes Geheimnis, dass Apple eigene Mobilfunk-Prozessoren herstellen und sich damit von Zulieferern wie Qualcomm unabhängig machen will. Dies lässt sich aber auch mit entsprechendem Know-how nicht ohne weiteres realisieren. Die etablierten Anbieter in diesem Bereich können zum Teil auf jahrzehntelange Erfahrung in diesem Bereich zurückgreifen.

Apples im iPhone 16e verbauter C1-Prozessor ist eher als erster vorsichtiger Schritt zu sehen, um die hauseigenen Geräte nach und nach komplett auf Eigenentwicklungen umzustellen. Dies geht mit anfänglichen Funktionsbeschränkungen einher und auch die Notwendigkeit, wohl nicht nur dieses eine Mal auch im Sicherheitsbereich nachzubessern, sollte niemanden überraschen.