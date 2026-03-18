Einfaches MagSafe-Upgrade fürs 16e
iPhone 17e aufgeschraubt: Viele Teile mit Vorgänger kompatibel
Am Montag hatte iFixit bereits einen Blick in das MacBook Neo geworfen. Nun haben die Reparaturspezialisten das iPhone 17e zerlegt. Apples neuestes Smartphone-Modell lässt sich einfach öffnen. Im Inneren zeigt es sich weitgehend identisch mit dem Vorgänger. Zahlreiche Bauteile lassen sich direkt zwischen den Geräten tauschen. Dazu zählt auch die Rückseitenabdeckung: Sie enthält beim iPhone 17e einen Magnetring, der MagSafe-Ladegeräte ausrichtet und magnetisches Zubehör ermöglicht.
Auf dem Papier ließe sich MagSafe somit einfach bei einem iPhone 16e nachrüsten. Fragt sich nur, ob und zu welchem Preis Apple das Ersatzteil anbietet. Wobei man sich dessen bewusst sein muss, dass das Gerät damit zwar die Magnetfunktionen, nicht jedoch die Unterstützung für den schnelleren Ladestandard Qi2, auf dem MagSafe basiert.
Viele Bauteile identisch
Der Akku und das Display können unabhängig voneinander getauscht werden, ohne dass man jeweils andere Bauteile entfernen muss. Beim Akku setzt Apple wieder auf eine elektrisch lösbare Klebeverbindung. Diese Technik ermöglicht es, die Batterie nach kurzer Stromzufuhr einfach zu entnehmen.
Im Rahmen der Kompatibilität zwischen dem iPhone 16e und 17e lassen sich auch zentrale Komponenten wie das Logic Board zwischen den Geräten tauschen, wobei eine Software die Kalibrierung übernimmt. Einschränkungen gibt es beim TrueDepth-System: Zwar funktioniert die Frontkamera nach einem Tausch grundsätzlich, die Gesichtserkennung bleibt nach einem Eingriff durch Dritte jedoch deaktiviert.
Nur Chips und Speicher aktualisiert
Die technischen Änderungen fallen überschaubar aus. Das 17e nutzt einen neueren Prozessor und ein aktualisiertes Modem. Zudem wurde der Basisspeicher verdoppelt. Display und Kameras entsprechen weitgehend dem bisherigen Stand.
Kritik gibt es weiterhin am schwer zugänglichen USB-C-Anschluss. Ansonsten erhält das neue iPhone für Einsteiger gute Noten. Die weitreichende Kompatibilität könne den Ersatzteilmarkt beleben. Werkstätten und Refurbisher hätten mehr Möglichkeiten, Komponenten wiederzuverwenden, was auch zu günstigeren Reparaturpreisen führen könnte.
Offtopic: Wurdet ihr heute Morgen auch mit einem Update für iOS überrascht?
26.3.1 (a)
Sorry, ich meinte iPadOS.
Das Gerät wurde dann ungefragt neu gestartet.
Ist ja so wie früher mal bei Windows.
Jupp dito sowohl bei iOS als auch iPadOS
Ne kann ich beim iPhone nicht bestätigen.
Gab’s gestern schon Videos drüber. Unter Einstellungen-Datenschutz und Sicherheit-(ganz unten) im Hintergrund ausgeführte Sicherheitsverbesserubgen.
Wird das (a) in Softwareversion angezeigt?
Bei mir steht (23D8133)
iOS-Version
iOS 26.3.1 (23D8133)
Im Hintergrund ausgeführte Sicherheits-verbesserung
iOS 26.3.1 (a) (23D771330a)
Steht bei mir auch unter Allgemein/Softwareupdate/Mehr Details oder Allgemein/Info/iOS-Version.
Es ist unter Datenschutz und Sicherheit zu finden, nicht unter Softwareupdate.
Ah ok! Besten Dank!
Bei mir ist die Installation nicht anzuschieben! Wird nicht installiert!
Geduld ist angesagt. Es schaut aus, als ob nichts passiert und plötzlich fragt das iPad nach einem Neustart.
Steht immer weiter Installieren!
Vielleicht hilft ein Neustart?
Ich wundere mich nur, dass hier, wo über jeden neuen Staubsauger ein extra Artikel gemacht wird, nicht über diese Softwareaktualisierung berichtet wird.
Zumal das Update gar nicht mal so leicht zu finden ist und offenbar bei dem einen oder anderen nicht zu installieren ist.
Keine Chance! Nicht zu installieren!
War gestern schon
Könnte man dann auf ein weißes iPhone 16e eine schwarze Rückseite vom 17e machen?
Nein das geht natürlich nicht. Schwarze Rückseiten sind grundsätzlich nicht mit weißen Geräten kompatibel
: D