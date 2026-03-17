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Für zwei getrennte Zonen

Meross MST200: Neuer Bewässerungscomputer jetzt erhältlich
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Der neue Bewässerungscomputer von Meross ist jetzt offiziell erhältlich. Im Onlineshop des Herstellers fehlt zwar noch die mit einem Adapter für hiesige Steckdosen ausgestattete EU-Version. Über Amazon lässt sich das Gerät jedoch bereits in beiden Varianten bestellen. Für die Variante ohne Hub bezahlt man 99,99 Euro und für die Version mit Hub werden zur Einführung 119,99 Euro berechnet.

Zwei Bewässerungszonen steuerbar

Beim neuen Smart Sprinkler Timer MST200 handelt es sich nicht um einen Ersatz für den weiterhin erhältlichen Vorgänger MST100, sondern um ein leistungsfähigeres Modell. Der wichtigste Unterschied: Mit dem neuen Modell lassen sich zwei getrennte Bewässerungszonen steuern.

Meross Mst200

Interessant wird der erweiterte Funktionsumfang beispielsweise dann, wenn man Rasenflächen und Beete im Garten hat, die unabhängig voneinander bewässert werden sollen. Auch für Gärten mit unterschiedlich starker Sonneneinstrahlung sollte der MST200 gut geeignet sein. Für beide Zonen kann man unabhängig voneinander Zeitpläne anlegen und diese automatisiert oder manuell per App bewässern. Zusätzlich lässt sich das Gerät auch über Tasten direkt am Gehäuse steuern.

Wetterabhängige Bewässerung

Als zentrale Funktion hebt Meross bei beiden Modellen die Möglichkeit zur wetterabhängigen Steuerung hervor. Dabei nutzt das System lokale Wetterdaten und kann die Bewässerung beispielsweise bei Regen, Frost oder starkem Wind automatisch pausieren. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass Pflanzen zu ungünstigen Zeiten gegossen werden, was Wasser sparen und übermäßige Nässe im Boden vermeiden kann.

Meross Mst200 Regen

Für den Betrieb ist ein Hub von Meross erforderlich. Mit dem Modell MSH400 kann das Gerät auch in Apple Home eingebunden werden. Bei Bindung an den MSH450 ist dies laut Hersteller nicht möglich. „Wer bereits einen Meross-Hub nutzt, kann diesen auch mit dem MST200 verwenden. Der MSH400-Hub unterstützt bis zu 24 Endgeräte und der MSH450 bis zu 32.

Produkthinweis
Meross Bewässerungscomputer WLAN 2 Ausgänge | Hub MSH450/MSH400 Erforderlich | Automatische Bewässerung... 99,99 EUR
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17. März 2026 um 19:07 Uhr von chris Fehler gefunden?


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  • Ja schade, mit Matter hätte ich das Teil gekauft, so dass mein Apple TV als Hub fungieren hätte können, aber so halt nicht!

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