iPhone 17: „Scratchgate“ oder nur viel Wind um nichts?

Bereits seit dem ersten Verkaufstag der neuen iPhone-Modelle machen Berichte über zerkratzte und mit Gebrauchsspuren übersäte Rückseiten der Geräte die Runde. Insbesondere die in den Ladengeschäften ausgestellten Demo-Geräte sehen zum Teil schlimm aus. Allerdings ist momentan noch ungewiss, ob die iPhone-17-Modelle und das iPhone Air tatsächlich wesentlich empfindlicher sind als ihre Vorgänger, oder hier nur viel Wind um gewöhnliche Gebrauchsspuren gemacht wird.

Zumindest ein Teil der über die vergangenen Tage hinweg veröffentlichten Aufnahmen zeigt wohl kaum im Alltagseinsatz entstandenen Beschädigungen, sondern wurde eher vorsätzlich erzeugt. Damit verbunden muss man sich nochmals vor Augen halten, dass nie die Rede davon war, dass die Oberfläche der Geräte gegen Kratzer absolut unempfindlich ist.

Eager shoppers around the globe waiting to purchase a new iPhone on Friday arrived at stores to find that some of the models were already covered in scratches. @markgurman

explains why link https://t.co/ckPNwJSOv9 pic.twitter.com/dxFXmW877A — Bloomberg (@business) September 19, 2025

Wir haben zu Wochenbeginn über die seriösen Tests des Bloggers Zack Nelson und die Analyse der Reparaturspezialisten von ifixit berichtet. Apple wurde in diesen Beiträgen bescheinigt, dass die Farbbeschichtung der Geräte die materialbedingt üblichen Schwachpunkte aufzeigt, nicht mehr und nicht weniger. Wer sein iPhone gemeinsam mit Schlüsseln und Münzen in die Tasche steckt, wird auch bei dieser iPhone-Generation mit Abschürfungen und leichten Kratzern leben müssen. Eine passende Schutzhülle sollte dies vermeiden.

Deutliche Gebrauchsspuren an Ausstellungsstücken

Besonders im Fokus steht im Zusammenhang mit der Kritik am Aussehen der in den Ladengeschäften von Apple ausgestellten Geräte. Diese weisen zum Teil in der Tat ungewöhnlich deutliche optische Schäden auf. Hintergrund hier vor allem die Tatsache, dass die Geräte durch Hunderte von Händen gehen, die nicht immer sonderlich pfleglich damit umgehen.

Just visited an Apple Store and looked at a demo iPhone 17 Pro, these definitely seem like scratches. I don’t see how cleaning fluid would remove this pic.twitter.com/ONCTsR8NIi — Aaron (@aaronp613) September 24, 2025

Apple hat gegenüber dem Blog 9to5Mac verlauten lassen, dass es sich bei Spuren wie in den Bildern oben zu sehen nicht um irreparable Beschädigungen, sondern um Spuren von abgenutzten MagSafe-Ständern handelt, die sich durch eine Reinigung entfernen lassen. Ob das tatsächlich klappt, bleibt offen, denn zumindest teilweise scheint es sich hier um deutliche Kratzer in der Farbschicht zu handeln.

Mit Abnutzungserscheinungen muss man rechnen

Ausschließen will auch Apple dauerhafte Beschädigungen an den Geräten nicht. Ähnlich wie das Unternehmen vor zwei Jahren im Zusammenhang mit den durchgefallenen Feingewebehüllen argumentiert hat, schränkt Apple die Angaben zur Unempfindlichkeit der iPhone-Hüllen auch aktuell wieder ein. So seien Abnutzungserscheinungen und auch ein leichter Abrieb im Laufe der Zeit nicht als ungewöhnlich zu betrachten. In welchem Maß sich dies tatsächlich äußert, wird sich allerdings erst auf längere Sicht zeigen.