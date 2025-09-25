ThermoScan Connect: Fieberthermometer mit App-Anbindung im Angebot

Das Ohrthermometer Braun ThermoScan 7+ Connect ist bei Amazon momentan zum Preis von 54,85 Euro erhältlich. Vernünftige Fieberthermometer bekommt man natürlich auch schon günstiger. Bei diesem Modell stellt der Hersteller allerdings die App-Anbindung in den Fokus. Regulär wird das Gerät für 79,99 Euro angeboten.

Die Connect-Version des Braun ThermoScan 7+ verbindet sich über Bluetooth mit dem iPhone und übermittelt die erfassten Werte an die begleitend angebotene Smartphone-App Braun Family Care. Die App wurde ausschließlich für die Verwendung mit den Connect-Thermometern von Braun entwickelt und ermöglicht es, individuelle Nutzerprofile zu erstellen, um nicht nur die eigenen Temperaturmessungen zu protokollieren, sondern eine Art Gesundheitstagebuch für die ganze Familie zu führen. Ergänzend lassen sich hier auch Medikamenteneinnahmen erfassen und begleitende Informationen und Gesundheitstipps abrufen.

Die App-Anbindung ließe sich aus unserer Sicht jedoch deutlich verbessern. Es ist alles andere als zeitgemäß, dass für die Nutzung der App ein Benutzerkonto beim Hersteller zwingend vorausgesetzt wird. Zudem wäre es wünschenswert, dass die in der Anwendung erfassten Temperaturwerte auch automatisch an Apple Health übergeben werden können. Braun verschenkt hier Potenzial und provoziert nachvollziehbare Kritik.

Automatisierte Messung mit vorgewärmter Spitze

Das Thermometer lässt sich ansonsten auch unabhängig vom iPhone verwenden. Die Messwerte und eine Einordnung werden auf dem integrierten Display angezeigt. Beim Messvorgang selbst wird man durch akustische Signale für die korrekte Positionierung unterstützt.

Laut Herstellerangaben wird die Messspitze des Geräts automatisch auf 34 Grad vorgewärmt, weil sich dann genauere Ergebnisse erzielen lassen. Um ausreichende Hygiene bei der Messung im Ohr zu gewährleisten, sind 21 Einweg-Schutzkappen für die Spitze im Lieferumfang enthalten. Ersatzkappen lassen sich beispielsweise zum Preis von 9,49 Euro für 200 Stück als Zubehör ordern.