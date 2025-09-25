Version 7.0: Proton Mail für iOS komplett überarbeitet

Proton hat seine Mail-Anwendungen für das iPhone und Android-Geräte umfassend überarbeitet. Mit der Aktualisierung will der Anbieter der Tatsache gerecht werden, dass die Nutzung von Mail-Apps auf Mobilgeräten für viele Nutzer mittlerweile der einzige Weg ist, per E-Mail zu kommunizieren.

Offenbar hat es Proton lange verschlafen, ein tatsächlich auf Mobilgeräte zugeschnittenes Konzept für seine Mail-Anwendung zu erstellen. Die Tatsache, dass E-Mail ursprünglich für die Nutzung am Desktop konzipiert wurde, habe sich durch die zum Teil umständliche Bedienung der hauseigenen und anderen Apps für Mobilgeräte bemerkbar gemacht. Erst im vergangenen Jahr hat das Unternehmen ein Projekt gestartet, um seine mobilen Anwendungen technisch neu aufzubauen. Mit der neu veröffentlichten Version seiner Mail-App sei nun das Ergebnis verfügbar.

Umfassende Offline-Funktionen

Die Verbesserungen von Proton Mail in Version 7 sollen eine merklich schnellere Bedienung ermöglichen. Routineaufgaben wie das Scrollen, Archivieren oder Beantworten von Nachrichten lassen sich dem Anbieter zufolge nahezu in Echtzeit erledigen.

Besondere Erwähnung erfährt dabei der mit dem Update integrierte Offline-Modus. Nutzer können jetzt auch dann E-Mails lesen, schreiben und organisieren, wenn sie nicht über eine Internetverbindung verfügen. Sämtliche Daten werden automatisch synchronisiert, sobald erneut eine Verbindung zum Internet besteht.

Basis für einheitliche und schnelle Updates

Die neue App-Version wird für iOS und Android gleichzeitig bereitgestellt. Dabei wird nicht nur der Funktionsumfang der App auf allen Plattformen vereinheitlich, sondern die Apps basieren jetzt zu rund 80 Prozent auf einem einheitlichen Code. Es handle sich zwar weiterhin um jeweils native Apps.

Dies erleichtere die Entwicklung auf beiden Plattformen, sodass man neue Funktionen künftig gleichzeitig für iOS und Android bereitstellen könne. Die neue App-Basis schaffe laut Proton zudem die Grundlage, weitere Apps schneller und konsistenter weiterzuentwickeln.

Kostenlose und kostenpflichtige Pakete

Proton Mail positioniert sich seit seinem Start als Anbieter von streng verschlüsselten E-Mail-Funktionen. Die Nutzung mit einer E-Mail-Adresse ist im Basisumfang kostenlos, erweiterte Optionen wie mehr Speicher oder zusätzliche E-Mail-Adressen werden zum Monatspreis von 4,99 Euro angeboten.