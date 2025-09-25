Bessere Bedienung und Offline-Nutzung
Version 7.0: Proton Mail für iOS komplett überarbeitet
Proton hat seine Mail-Anwendungen für das iPhone und Android-Geräte umfassend überarbeitet. Mit der Aktualisierung will der Anbieter der Tatsache gerecht werden, dass die Nutzung von Mail-Apps auf Mobilgeräten für viele Nutzer mittlerweile der einzige Weg ist, per E-Mail zu kommunizieren.
Offenbar hat es Proton lange verschlafen, ein tatsächlich auf Mobilgeräte zugeschnittenes Konzept für seine Mail-Anwendung zu erstellen. Die Tatsache, dass E-Mail ursprünglich für die Nutzung am Desktop konzipiert wurde, habe sich durch die zum Teil umständliche Bedienung der hauseigenen und anderen Apps für Mobilgeräte bemerkbar gemacht. Erst im vergangenen Jahr hat das Unternehmen ein Projekt gestartet, um seine mobilen Anwendungen technisch neu aufzubauen. Mit der neu veröffentlichten Version seiner Mail-App sei nun das Ergebnis verfügbar.
Umfassende Offline-Funktionen
Die Verbesserungen von Proton Mail in Version 7 sollen eine merklich schnellere Bedienung ermöglichen. Routineaufgaben wie das Scrollen, Archivieren oder Beantworten von Nachrichten lassen sich dem Anbieter zufolge nahezu in Echtzeit erledigen.
Besondere Erwähnung erfährt dabei der mit dem Update integrierte Offline-Modus. Nutzer können jetzt auch dann E-Mails lesen, schreiben und organisieren, wenn sie nicht über eine Internetverbindung verfügen. Sämtliche Daten werden automatisch synchronisiert, sobald erneut eine Verbindung zum Internet besteht.
Basis für einheitliche und schnelle Updates
Die neue App-Version wird für iOS und Android gleichzeitig bereitgestellt. Dabei wird nicht nur der Funktionsumfang der App auf allen Plattformen vereinheitlich, sondern die Apps basieren jetzt zu rund 80 Prozent auf einem einheitlichen Code. Es handle sich zwar weiterhin um jeweils native Apps.
Dies erleichtere die Entwicklung auf beiden Plattformen, sodass man neue Funktionen künftig gleichzeitig für iOS und Android bereitstellen könne. Die neue App-Basis schaffe laut Proton zudem die Grundlage, weitere Apps schneller und konsistenter weiterzuentwickeln.
Kostenlose und kostenpflichtige Pakete
Proton Mail positioniert sich seit seinem Start als Anbieter von streng verschlüsselten E-Mail-Funktionen. Die Nutzung mit einer E-Mail-Adresse ist im Basisumfang kostenlos, erweiterte Optionen wie mehr Speicher oder zusätzliche E-Mail-Adressen werden zum Monatspreis von 4,99 Euro angeboten.
Entwickler: Proton AG
Laden
Leider ist die Suche nach wie vor bescheiden und man kann immer noch nur nach dem Betreff suchen , Inhalte von Emails können immer noch nicht richtig durchsucht werden. Daher bleibe ich erst mal bei Mailbox.org.
Das ist mir auch ein Rätsel, wie dieses Basic Feature weiterhin fehlen kann!
Ansonsten sehr zufrieden mit Proton.
Das ist eigentlich ein Feature von Protonmail, ist auch in der Weboberfläche so. Der Mailinhalt wird mit Absicht nicht gecacht. Sicherheit und so.
Also bei mir durchsucht Proton auch den Inhalt, ich meine aber das musste man in den Einstellungen aktivieren weil davor ein lokaler Cache aufgebaut wird.
Mit welcher App nutzt du Mailbox.org oder nutzt du nur die Weboberfläche?
Ich wäre nur schon zufrieden, wenn Apple Mail auf iOS und iPadOS es schaffen würde, Mails korrekt zu sortieren.
Ich brauche keine hochkomplexen Features, aber die Basics müssen einfach funktionieren.
Noch bin ich bei iOS 18.7, warte noch bis iOS 26 etwas bugfreier ist, dann hoffe ich, dass Mail wieder funktioniert.
Übrigens bekommt die Sortierung der Klassenfeind Outlook ohne Probleme hin!
^^
Welche Bugs meinst du genau? Wollte eigentlich auch erst warten mit iOS26 aber habs dann doch installiert. Merke aktuell keine Bugs im Arbeitsalltag.
Total krass: Apple Mail fasst Mails zusammen, die absolut nichts miteinander zu tun haben, teilweise Monate zurück 8-((
Gleiches Theater bei iPadOS.
Kein Problem damit bei MacOSX Sequoia
Der Support bei Apple hat nach 9 Wochen, Logs schicken, Tests machen einfach aufgegeben und meldet sich nicht mehr
:-(((
Und kein Problem damit mit Outlook auf iPhone und iPad
Verstehe es nicht
@cashondelivery: das Sortieren unter Outlook funktioniert. Die Suche ist jedoch furchtbar und kann nur als Strafe bezeichnet werden.
@Oskar: ja bei Outlook funktioniert das Sortieren perfekt. Bei Apple Mail eben NICHT
:-(((
Da kann ich voll zustimmen. Die Suche ist in der Standard Mail-App unterirdisch.
Wenn ich wirklich was finden möchte, muss ich dafür das Outlook nehmen. Früher hat das auch mit der Mail App problemlos funktioniert. Mir ist das ein Rätsel, dass das nun seit einigen Jahren nicht mehr vernünftig funktioniert. Leider auch mit iOS 26 und iPadOS 26 auch nicht.
Und Apple Mail kann keine Shared Postfächer von Microsoft mehr verknüpfen. Das ist für mich das Killerkriterium weshalb ich auf Outlook umsteigen musste. Ich will einfach keine zwei Mail Apps nutzen müssen.
Was sind Shared Postfächer?
Wie legt man die an?
AltaMail kann sehr gut suchen, auch in den Inhalten und umfangreiche Sortieroptionen.
Seit etwa 10 Jahren durchgehend bei Mail.de für 2€/Monat und sehr zufrieden.
Den Anbieter kann ich empfehlen (allerdings nicht deren App, die taugt nicht viel ^^)
Aber genau die App ist doch am wichtigsten.
Spark läuft auch ganz gut, auch wenn die Suche eher durchwachsen ist und ich glaube, dass Mails teilweise über AWS gespeichert werden.
Ich habe lange Zeit unterschiedliche Apps ausprobiert (Proton, spark,…)
Mittlerweile finde ich die Mail App von iOS so gut und auch die Integration mit Watch ist einfach am besten. Apple hat deutlich und spürbar nachgebessert. Bin aktuell sehr zufrieden für meine Bedürfnisse.
schön wäre mal eine richtige alternative ihne abos wo ich alle mail adressen einpflegen kann. proton finde ich gut, da ich sicherheit bekomme, aber solange ich andere mails nicht einbinden kann muss ich bei apple mail bleiben
Das aktuelle Apple Mail ist doch einfach nur peinlich. Was war ich erst begeistert, als die ganzen vorhandenen Newsletter von den wichtigen Mails getrennt wurden: Endlich Überblick. Bis zum Eintreffen neuer Newsletter: Die werden von Apples AI nämlich als „zeitkritisch“ eingestuft – auch wenn man den Absender anders kategorisiert hat. Und was die AI entscheidet, kann man nicht ändern. Sprich: Der ganze Müll findet sich unter „Wichtiges“ – klasse Leistung!
Lassen sich bei Proton fremde Accounts hinzufügen?