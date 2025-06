„Dampfkammern“ als neue Kühltechnik für das iPhone 17 Pro

Apple soll mit dem iPhone 17 Pro ein neues Kühlsystem für das iPhone testen. Der Blogger Majin Bu beruft sich diesbezüglich auf Informationen aus unternehmensnahen Kreisen und hat begleitend ein Bild veröffentlicht, das ein entsprechendes, für die kommende iPhone-Serie bestimmtes Kühlelement zeigen soll.

Zunächst einmal wollen wir kurz darauf eingehen, was das aus anderen Bereichen wie etwa der PC-Technik bereits bekannte „Vapour Chamber Cooling“ ist. Im Deutschen ist hier zum Teil auch von „Dampfkammer-Kühlung“ die Rede, deren Funktionsprinzip darauf beruht, dass eine spezielle Kühlflüssigkeit innerhalb eines luftdicht verschlossenen Systems zirkuliert und dabei stetig verdampft und wieder kondensiert. „Vapour Chambers“ sind in der Regel flache Kupferelemente, die unter Vakuumbedingungen versiegelt sind und teils auch gemeinsam mit herkömmlichen Kühlkörpern verwendet werden.

Der im „Vapour Chamber“-System entstehende Kreislauf trägt dazu bei, die Wärme gleichmäßiger über die Bauteile hinweg zu verteilen und unterscheidet sich somit deutlich von der aktuell im iPhone verwendeten Kühlung auf Basis von Graphitpads.

Kühlprobleme beim iPhone 17 Pro?

Hintergrund der Entwicklung könnte Apples kommende Prozessorgeneration A19 Pro sein, der besonders für die Verarbeitung von grafikintensiven Aufgaben und die lokale Ausführung von KI-Modellen ausgelegt sein soll und dabei eine deutlich höhere Abwärme erzeugen dürfte. Die erforderlichen Rechenvorgänge könnten dafür sorgen, dass die bisherigen Kühllösungen an ihre Grenzen stoßen. Apple testet in diesem Zusammenhang wohl auch eine neue Form der Wärmeverteilung, bei der auch das Kameramodul sowie das Metallgehäuse in die Abfuhr überschüssiger Wärme einbezogen werden.

Das neue Kühlsystem soll ausschließlich in den Pro-Varianten des iPhone 17 zum Einsatz kommen. Die Standardmodelle werden, so heißt es bislang, weiterhin auf konventionelle Techniken setzen. Grund dafür seien neben Platzproblemen vor allem deren geringere Anforderungen an Rechenleistung und Displaytechnik.