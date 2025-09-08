iPhone 17, Apple Watch Series 11 und AirPods 3
iPhone 17 & Co.: Die Erwartungen ans Apple-Event zusammengefasst
Es sind keine 24 Stunden mehr bis zu Apples iPhone-Event 2025. Wenn ihr euch vorab nochmal eine Zusammenfassung dessen ansehen wollt, was bereits mehr oder weniger bestätigt ist und was wir im Rahmen von Apples „Awe dropping“-Event zumindest sehr wahrscheinlich zu sehen bekommen, nehmt euch sieben Minuten Zeit für das unten eingebettete Video.
Die Ankündigung, dass es darin schon vorab alles zu sehen gibt, was Apple morgen Abend zeigt, ist vermutlich ein wenig zu großspurig. Davon unabhängig handelt es sich dabei aber um eine ansprechend produzierte Zusammenfassung der bisherigen Leaks und Gerüchte zu den iPhone-17-Modellen.
Spannend genug wird es morgen Abend immer noch. So darf man zwar fest davon ausgehen, dass bei den neuen Modellen des iPhone Pro eine an das Google Pixel erinnernde über die gesamte Breite der Geräte laufende Kameraleiste den einseitigen Kamerabuckel ersetzt und wir Blau und Orange als neue Sonderfarben erhalten. Sämtliche Rückkameras werden künftig wohl 48 Megapixel machen. Mit Blick auf ein Detail der Rückseite scheiden sich allerdings die Geister: Teilweise ist nämlich davon die Rede, dass die neuen Geräte über ein aus einem Stück gefertigtes Aluminiumdesign verfügen, in das eine große Glasfläche integriert ist, hinter der das Qi2-Lademodul platziert ist.
Die Standardversion des iPhone 17 soll sich äußerlich kaum vom Vorgänger unterscheiden, kommt allerdings auch in neuen Sonderfarben. Hier sind Grün, Violett und Hellblau die aussichtsreichsten Kandidaten. Darüber hinaus kommt in diesem Jahr auch das erste Mal ein iPhone Air, das ein wenig weniger Leistung, dafür aber ein deutlich schlankeres Gehäuse aufweist.
Apple Watch Series 11 und AirPods 3
Und natürlich wird Apple auch neue Modelle der Apple Watch zu sehen bekommen. Dieses Jahr wird Apple wohl auch die Apple Watch Ultra überholen und alle Modelle mit 5G-Empfang sowie Unterstützung für direkte Satellitenkommunikation bei Notfällen und dergleichen ausrüsten. Obendrauf soll ein neues Modell der Apple Watch SE kommen.
Als „Bonus“ dürft ihr dann noch AirPods Pro 3 erwarten, die neben technischen Verbesserungen mit einer Funktion zur Herzfrequenzmessung ausgestattet sein sollen.
Meine Erwartung: Besserer Akku besser Kamera = gekauft.
Für ein gutes Foto, braucht es nicht die beste Kamera haben.
Es spricht absolut nichts gegen eine bessere Kamera.
Einfach toll, wie weit die Technik ist, wenn man sich 10 Jahre alte Aufnahmen ansieht.
Die 10 Jahre alten Fotos sind ja auch vergilbt über die Jahre. Klar sehen die schlechter aus. ;-)
Haha das stimmt ;)
Ich hab auf den Fotos vor 10 Jahren noch besser ausgeschaut…
Dann wirst du sicher nicht enttäuscht. Kam doch heute raus, dass der Akku 20% größer ist beim 17 pro. Und die Kamera ist auch besser (inkl. Neuer Zoom Technik).
Hoffentlich wird das iPhone 17 Pro leichter. Das 17 Air wird mir vermutlich zu groß sein… das 16 Pro ist mir zu schwer. Hab das 15 Pro 1 Jahr gehabt, möchte wieder ein leichteres…
Also keine Ahnung was für Geräte du hast aber das iPhone 15 Pro ist das leichteste von allen Pro Modellen was es gab schwer ist da wirklich nicht. Und das 16 pro auch nicht wirklich.
Er hat Recht
Schade, dass man wohl von Titan abrückt.
Find ich auch richtig schlecht. Das 15 Pro ist mir ohne Hülle bestimmt 4 mal aus echt guter Höhe auf den Boden (einmal sogar Schotterplatz) gefallen und der Rahmen ist echt noch im super Zustand. Das mit riesigem Abstand stabilste iPhone aller Zeiten.
Meine Erwartungen: besserer Akku, Kamera ist mir prinzipiell Scheiß egal, 120hz Display
Gibt’s doch beim Pro schon lange….
Mir geht es aber nicht um das pro. Ich kaufe mir „normale“ iPhones oder sogar nur das Harzer Modell 17e
Wow ich freue mich auf die exklusiven Gestures der Pro Geräte…. bewegende Emojis… oder so ähnlich…
Mal schauen, ob morgen endlich der Anreiz da ist, mein iPhone 11 in Rente zu schicken….
Das glaube ich eher nicht.
…und ich mein XS….
Wie siehts eigentlich mit der golden Master von ios26 aus? Kommt die nicht immer vorm Event?
Immer nach dem Event und es ist keine GM mehr sondern Release Canditate
Ich glaube das Event kann nur enttäuschen.
Smartphones ausentwickelt, Apple Watch genauso…
Bleiben also nur neue Features durch iOS / watchOS….
watchOS finde ich extrem lahm was Sport / AI Coach angeht -> siehe den neuen Google Health Coach im Vergleich.
Ich hoffe auf neue watchOS Features die noch vorgestellt werden.
Ultra 2 bzw. 3…weiß nicht, ist zu bullig das Design und die Größe.
Ach was, trag mal für ein bis zwei Tage eine Ultra, man gewöhnt sich unglaublich schnell daran.
Und ausentwickelt ist noch lange nichts, bei der Hardware gibt es noch Luft nach oben.
Ich fand die Ultra auch zu dick jedes Mal habe ich Aggressionen bekommen, wenn Jacke, Pulli oder irgendwas anderes an der Uhr hängen blieb oder nicht richtig darüber passte. Deshalb bin ich wieder zur Watch 10 zurückgewechselt. Allerdings vermisse ich die Akkulaufzeit und die größere Displaygröße schon ein bisschen.
Vielleicht trage ich luftigere Kleidung hehe
Einzig bei langärmeligen Hemden hat es etwas gestört.
Scheinbar wieder ein quasi nicht spürbares Ultra-Update – wenn die Gerüchte sich bewahrheiten. Sehr enttäuschend bisher.
Von mir aus können sie das Design behalten, aber Software liefern! Maps + eine App à la Garmin Connect.
AirPods 3 dachte wir sind als nächstes bei 5 oder ist pro 3 gemeint
Denke Pro 3 ist gemeint. Sieht im Video auf jeden Fall so aus.
Hätte mein Sohn nicht ein ein „neues“ Handy gebraucht, hätte ich vermutlich noch das 12 Pro Max und wird auch damit nichts vermissen. Werde ich alt? :-D
Hab auch noch das 12 Pro Max. Kann ich verstehen. In der Zeit vom 4er jedes zweite Jahr ein neues geholt. Aber seit dem 7er hab ich mich zurückgehalten.
Mein 12 Pro Max funktioniert noch perfekt. Vermissen tue ich nichts. Jedoch wäre eine bessere Kamera für mich wünschenswert. Also werde ich mir das 17er holen.
Ich habe auch noch das 12 Mini. Ich werde alt, denn inzwischen ist auch mir das Display zu klein und der Akku ebenso. Der Akku schafft keinen ganzen Tag mehr ohne zwischendurch laden zu müssen (Akku Leistungsfähigkeit bei 85 %). Aber ich denke Ich quäle mich noch durch das nächste Jahr. Bisher gab es noch zu wenig Anreize für einen Wechsel.
Bin jetzt 46, hatte gehofft das ich nicht jedes Jahr aufs neue iPhone wechsle. Aber, habe jedes Jahr (das iPhone will ich haben Problem!). Ausserdem rede ich mir immer ein, das ich mir nur mein eigenes Geburtstagsgeschenk mache. Der 20.09 ist halt mein Tag :-). Freue mich schon aufs neu Pro Max.
24/9 hier. Dieses Jahr aber die AW Ultra 3 und passende AirPods Pro 3 xD
An der Health-Software könnten sie wirklich was machen.
Ich will einfach ein 120Hz-Display, beim Rest lasse ich mich überraschen.
Dann nimm ein Pro.
AirPods Pro 3 let’s goooo!