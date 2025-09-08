iPhone 17 & Co.: Die Erwartungen ans Apple-Event zusammengefasst

Es sind keine 24 Stunden mehr bis zu Apples iPhone-Event 2025. Wenn ihr euch vorab nochmal eine Zusammenfassung dessen ansehen wollt, was bereits mehr oder weniger bestätigt ist und was wir im Rahmen von Apples „Awe dropping“-Event zumindest sehr wahrscheinlich zu sehen bekommen, nehmt euch sieben Minuten Zeit für das unten eingebettete Video.

Die Ankündigung, dass es darin schon vorab alles zu sehen gibt, was Apple morgen Abend zeigt, ist vermutlich ein wenig zu großspurig. Davon unabhängig handelt es sich dabei aber um eine ansprechend produzierte Zusammenfassung der bisherigen Leaks und Gerüchte zu den iPhone-17-Modellen.

Spannend genug wird es morgen Abend immer noch. So darf man zwar fest davon ausgehen, dass bei den neuen Modellen des iPhone Pro eine an das Google Pixel erinnernde über die gesamte Breite der Geräte laufende Kameraleiste den einseitigen Kamerabuckel ersetzt und wir Blau und Orange als neue Sonderfarben erhalten. Sämtliche Rückkameras werden künftig wohl 48 Megapixel machen. Mit Blick auf ein Detail der Rückseite scheiden sich allerdings die Geister: Teilweise ist nämlich davon die Rede, dass die neuen Geräte über ein aus einem Stück gefertigtes Aluminiumdesign verfügen, in das eine große Glasfläche integriert ist, hinter der das Qi2-Lademodul platziert ist.

Die Standardversion des iPhone 17 soll sich äußerlich kaum vom Vorgänger unterscheiden, kommt allerdings auch in neuen Sonderfarben. Hier sind Grün, Violett und Hellblau die aussichtsreichsten Kandidaten. Darüber hinaus kommt in diesem Jahr auch das erste Mal ein iPhone Air, das ein wenig weniger Leistung, dafür aber ein deutlich schlankeres Gehäuse aufweist.

Apple Watch Series 11 und AirPods 3

Und natürlich wird Apple auch neue Modelle der Apple Watch zu sehen bekommen. Dieses Jahr wird Apple wohl auch die Apple Watch Ultra überholen und alle Modelle mit 5G-Empfang sowie Unterstützung für direkte Satellitenkommunikation bei Notfällen und dergleichen ausrüsten. Obendrauf soll ein neues Modell der Apple Watch SE kommen.

Als „Bonus“ dürft ihr dann noch AirPods Pro 3 erwarten, die neben technischen Verbesserungen mit einer Funktion zur Herzfrequenzmessung ausgestattet sein sollen.