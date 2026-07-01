Pro-Extra für Final Cut Camera
iPhone 17 Pro bekommt exklusive Kamera-Funktion
Das iPhone 17 Pro wird noch ein Stück mehr Pro. Apple hat Final Cut Camera aktualisiert und der kostenlosen Video-App eine Funktion spendiert, die sich klar an professionelle Anwender richtet: Clean HDMI Out. Damit lässt sich ein sauberes Videosignal ohne eingeblendete Bedienelemente an einen externen Monitor oder Recorder ausgeben.
Spannend ist dabei weniger, dass Final Cut Camera weiter ausgebaut wird, sondern die Einschränkung: Apple nennt in den eigenen Hinweisen ausdrücklich das iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max als Voraussetzung.
Verwende „Klarer HDMI-Ausgang“, um einen sauberen Videostream ohne Überlagerungen an einem externen Monitor oder Recorder auszugeben, damit du dich auf das aufgenommene Bild konzentrieren kannst. (erfordert iPhone 17 Pro.)
Für normale Urlaubsvideos spielt Clean HDMI Out in der Regel kaum eine Rolle. Wer das iPhone aber als Kamera in einem größeren Setup nutzt, bekommt damit eine wichtige Option. Das Bild kann ohne Menüs, Statusanzeigen oder Fokusrahmen auf einen Vorschaumonitor gelegt oder direkt extern aufgezeichnet werden. Genau solche Funktionen entscheiden im Studio oder bei kleineren Produktionen darüber, ob ein iPhone nur als Notlösung oder als ernsthafte Kamera eingesetzt wird.
Sauberes Signal für Monitor und Recorder
Apple hatte das iPhone 17 Pro bereits zur Vorstellung stärker als Videowerkzeug positioniert. In unserem Artikel „Richtig fette Kameras“ ging es unter anderem um ProRes RAW, Dolby Vision HDR, 4K mit 120 Bildern pro Sekunde und Genlock. Clean HDMI Out passt genau in diese Richtung.
Auch für Final Cut Camera ist das Update ein weiterer Schritt weg von der netten Zusatz-App und hin zu einer ernstzunehmenden Kamera-App für iPhone und iPad. Schon Final Cut Camera 2.0 hatte Apple deutlich stärker auf professionelle Videoaufnahmen ausgerichtet.
ProRes bekommt mehr Auswahl
Neben Clean HDMI Out bringt das Update weitere Verbesserungen. Apple nennt eine erweiterte ProRes-Unterstützung inklusive ProRes LT. Damit können Nutzer besser abwägen, ob maximale Qualität oder kleinere Dateien wichtiger sind. Außerdem lässt sich der digitale Zoom deaktivieren, damit jede Aufnahme mit voller optischer Auflösung entsteht.
Die Botschaft ist klar: Wer wirklich alle Video-Funktionen nutzen möchte, landet bei Apples Pro-Modellen. Für viele Nutzer bleibt das iPhone 17 oder iPhone Air völlig ausreichend. Wer das iPhone aber als Produktionskamera, B-Kamera oder kompaktes Werkzeug am Set einsetzen will, bekommt mit dem iPhone 17 Pro erneut ein exklusives Argument geliefert.
Entwickler: Apple
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Jetzt mal ernstgemeinte Frage an Pros. Ist das wirklich was wo man sagt das Brauch man? Irgendwie will bei mir der Funke nicht überspringen das wenn man Studioaufnahmen oder Influencer oder was auch immer ist wirklich das iPhone für sowas nutzt.
Mir kommt das eher so vor dass das Marketing ist aber keine wirkliche Praktische Anwendung findet
Joah würde auch meinen das es 1% nutzen wird von keine Ahnung wieviel
Klar. Man kann sich ein iPhone pro
Kaufen UND ne Spiegelreflex zum
Filmen, oder man kauft halt nur das iPhone.
Dann kostet das 17 Pro mit 1TB ca. 2500€ ;-)
Geilen Wiederverkaufswert :D
Nutze die App für meinen eigenen YouTube-Content und Aufträge und sie ist super! Freue mich über das Update!
Das ist so ein Schwachsinn. Es gab Kamera Apps die konnten das schon mit dem iPhone 11 Pro zum Beispiel. Diese Funktion braucht mit Sicherheit kein 17 Pro. Finde ich nicht schön von Apple. Aber egal. Zum Glück brauchen die meisten diese Funktion sowieso nicht.
doch doch, natürlich nur das 17 Pro.. Wo kämen wir denn da hin, wenn das jetzt jedes olle billig-iphone könnte?
Dann würde sich doch niemand mehr – genau wegen der Funktion – ein neues iPhone kaufen. Also bitte. Apple verarmt dann total
Appel hat immer mehr Mühe mit einer wirklichen Innovation auf den Markt zu bringen. Technisch sind gewisse Features sicher nicht einfach umzusetzen und sind von daher auch innovativ. Aber was kann das neue iPhone besser als das Alte? Mehr Rechenleistung? Wahrscheinlich schon aber ist leider einfach keine Innovation für mich als Kunden. Apple Watch das selbe Thema schon nur wenn man die Akkuleistung anschaut. Auch nach Jahren kriegt resp. will Apple keine Uhr auf den Markt bringen die im Minimum eine Woche ohne aufladen auskommt. Ganz ehrlich bin ich ziemlich froh wenn Tim die Bühne räumt und hoffentlich wieder mehr Fokus auf die Kunden und Innovation gelegt wird und nicht wie Apple mehr und mehr Geld scheffelt ohne den Kunden wirklich den Wow Effekt zu liefern. Da sehen ich mich nach alten Zeiten wo man sich wirklich auf die Keynotes freuen konnte. Aber heute finden nur noch unzählige Diskussion in den Foren über Gehäusefarben, iOS User Interface statt und wohlgemerkt haben hier oft die Marktbegleiter schon viele Funktionen seit Jahren umgesetzt und Apple feiert es als Neuheit und die Fans jubeln und finden es so toll und feiern Apple und wehe jemand ist nicht gleicher Meinung. Da wird dann schnell gesagt, dann kauf dir doch was anderes. Es geht aber um das Thema Innovation die fehlt. Dies sollte echt zu denken geben und das sage ich der seit den 90er Jahren Apple Produkte besitze. Aber ja auch ein langjähriger Apple Fan kann und sollte die Veränderungen bei Apple kritisch betrachten können. Wohlgemerkt die Produkte sind gut. Mein M1 Mac von 2019 verrichtet noch heute hervorragende Dienste, ich vermisse einfach nur the next big thing bei Apple und dies leider schon seit Jahren.