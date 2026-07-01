iPhone 17 Pro bekommt exklusive Kamera-Funktion

Das iPhone 17 Pro wird noch ein Stück mehr Pro. Apple hat Final Cut Camera aktualisiert und der kostenlosen Video-App eine Funktion spendiert, die sich klar an professionelle Anwender richtet: Clean HDMI Out. Damit lässt sich ein sauberes Videosignal ohne eingeblendete Bedienelemente an einen externen Monitor oder Recorder ausgeben.

Spannend ist dabei weniger, dass Final Cut Camera weiter ausgebaut wird, sondern die Einschränkung: Apple nennt in den eigenen Hinweisen ausdrücklich das iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max als Voraussetzung.

Verwende „Klarer HDMI-Ausgang“, um einen sauberen Videostream ohne Überlagerungen an einem externen Monitor oder Recorder auszugeben, damit du dich auf das aufgenommene Bild konzentrieren kannst. (erfordert iPhone 17 Pro.)

Für normale Urlaubsvideos spielt Clean HDMI Out in der Regel kaum eine Rolle. Wer das iPhone aber als Kamera in einem größeren Setup nutzt, bekommt damit eine wichtige Option. Das Bild kann ohne Menüs, Statusanzeigen oder Fokusrahmen auf einen Vorschaumonitor gelegt oder direkt extern aufgezeichnet werden. Genau solche Funktionen entscheiden im Studio oder bei kleineren Produktionen darüber, ob ein iPhone nur als Notlösung oder als ernsthafte Kamera eingesetzt wird.

Sauberes Signal für Monitor und Recorder

Apple hatte das iPhone 17 Pro bereits zur Vorstellung stärker als Videowerkzeug positioniert. In unserem Artikel „Richtig fette Kameras“ ging es unter anderem um ProRes RAW, Dolby Vision HDR, 4K mit 120 Bildern pro Sekunde und Genlock. Clean HDMI Out passt genau in diese Richtung.

Auch für Final Cut Camera ist das Update ein weiterer Schritt weg von der netten Zusatz-App und hin zu einer ernstzunehmenden Kamera-App für iPhone und iPad. Schon Final Cut Camera 2.0 hatte Apple deutlich stärker auf professionelle Videoaufnahmen ausgerichtet.

ProRes bekommt mehr Auswahl

Neben Clean HDMI Out bringt das Update weitere Verbesserungen. Apple nennt eine erweiterte ProRes-Unterstützung inklusive ProRes LT. Damit können Nutzer besser abwägen, ob maximale Qualität oder kleinere Dateien wichtiger sind. Außerdem lässt sich der digitale Zoom deaktivieren, damit jede Aufnahme mit voller optischer Auflösung entsteht.

Die Botschaft ist klar: Wer wirklich alle Video-Funktionen nutzen möchte, landet bei Apples Pro-Modellen. Für viele Nutzer bleibt das iPhone 17 oder iPhone Air völlig ausreichend. Wer das iPhone aber als Produktionskamera, B-Kamera oder kompaktes Werkzeug am Set einsetzen will, bekommt mit dem iPhone 17 Pro erneut ein exklusives Argument geliefert.