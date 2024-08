iPhone 16: Zurückhaltende Erwartungen an Apples Herbst-Event

Apple wird mit Einführung der iPhone-16-Modelle keine wirklich grundlegenden Neuerungen präsentieren – dies betont der für gewöhnlich sehr gut informierte Reporter Mark Gurman im Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg und dämpft die Erwartungen an Apples bevorstehendes Herbst-Event. Wie in den Vorjahren wird Cupertino auch in diesem Jahr vier neue iPhone-Modelle vorstellen: das iPhone 16, das iPhone 16 Plus, das iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max. Die neue Gerätefamilie wird sich in Sachen Design und Funktionsumfang jedoch kaum von ihren Vorgängern unterscheiden, die erst seit dem letzten Jahr auf einen neuen Materialmix setzen.

Wenige neue Funktionen

Im Fokus der Vermarktung sollen Apples neue “Apple Intelligence”-Funktionen stehen. Die erweiterte künstliche Intelligenz wird nach dem Marktstart der neuen iPhone-Modelle jedoch erst einmal nur außerhalb der Europäischen Union verfügbar sein und nimmt dem iPhone 16 damit eines seiner wohl wichtigsten Verkaufsargumente. Zudem wird sich Apple Intelligence auch auf dem iPhone 15 Pro nutzen lassen. Für Besitzer der jüngsten Gerätegeneration entfällt damit eines der wichtigsten Upgrade-Argumente.

Was die erwarteten Neuerungen angeht, so gilt es als wahrscheinlich, dass Apple die im vergangenen Jahr debütierte Action-Taste nun auch in die Standardmodelle des iPhones integrieren und die Pro-Modelle des iPhone 16 im gleichen Atemzug um eine neue Kamerasteuerung ergänzen wird. Die Displays der Pro-Modelle sollen zudem geringfügig größer werden: Das iPhone 16 Pro wächst auf 6,3 Zoll, das iPhone 16 Pro Max auf 6,9 Zoll. Zudem wird es neue Farbvarianten geben – möglicherweise feiert Apples Roségold ein Comeback. Alle Modelle erhalten höchstwahrscheinlich den gleichen A18-Chip und 8 Gigabyte Arbeitsspeicher.

Echte Neuheiten erst 2025

Größere Veränderungen werden erst für 2025 erwartet. Ein neues iPhone SE soll im Frühjahr erscheinen. Später im kommenden Jahr soll Apple dann vorhaben, das iPhone Plus gegen ein ultradünnes iPhone 17 „Slim“ auszutauschen.

iPhone 17 „Slim“: Ultraschlankes iPhone soll 2025 starten

Die schlankere Variante soll als handliches Gerät zwischen den regulären iPhone-Modellen und den Pro-Geräten positioniert werden und Fans des iPhone mini ansprechen.

Star der Show könnte in diesem Jahr die neue Apple Watch werden, die sich im Rahmen ihres zehnjährigen Jubiläums über signifikante Neuerungen im Hardwaredesign freuen soll.