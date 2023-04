Apple zieht die Notbremse: iPhone 15 wohl doch mit klassischen Tasten

Der Wechsel auf so genannte Solid-State-Tasten gehörte zu den konkretesten Hardware-Prognosen für die diesjährige iPhone-Generation. Wie damals beim Home-Button des iPhone 7, so spekulierte man in gut unterrichteten Kreisen, würden nun auch die noch verbleibenden Tasten des iPhones gegen Ermüdungserscheinungen immunisiert. Doch dem ist offenbar nicht so.

So soll sich Apples kurz vor der Zielgeraden nun doch gegen den Austausch von Lautstärke-Tasten, Seitentaste und Stummschalter entschieden haben und will auch den Pro-Modellen des iPhone 15 wieder mechanische Tasten mit auf den Weg geben.

Dies berichtet der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo, der über hervorragende Kontakte in Apples Lieferkette verfügt und sich in dieser zum Auftragsstand bei den wichtigsten Apple-Partnern umgehört hat .

Insert

You are going to send email to