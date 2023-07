iPhone 15 Pro: Erneute Hinweise auf Preiserhöhungen

Zum zweiten Mal im Vorfeld der diesjährigen iPhone-Massenproduktion tauchen Hinweise auf signifikant teurere Verkaufspreise für die Pro-Modelle der nächsten iPhone-Generation auf.

Nachdem erste Finanzanalysten bereits Anfang des Monats einen erwarteten Preissprung bei den teuren Pro-Geräten prognostizierten und gleichzeitig darauf verwiesen, dass sich die beiden Pro-Modelle in diesem Jahr wohl auch wieder durch Hardware-Alleinstellungsmerkmale voneinander abgrenzen werden, legt aktuell der Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg nach.

Preissprung bei den Pro-Modellen

Bloomberg beruft sich seinerseits auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, die eine einfache Rechnung aufmachen: Apple soll bei seinen Fertigungsbetrieben rund 85 Millionen iPhone 15 geordert haben (etwa so viel wie im vergangenen Jahr iPhone 14) plant aber dennoch den Gesamtumsatz auszubauen. Dies soll vor allem über eine Preiserhöhung der Pro-Modelle realisiert werden.

Mit den teuren Preisen dürfte Apple zudem auch auf das nachlassende Interesse an neuen Smartphones reagieren, die den Gesamtmarkt seit nunmehr zwei Jahren kontinuierlich kleiner werden lassen.

Die US-Preise zum Start des iPhone 14

„people are willing to stretch“

Bereits Anfang des Jahres hatte Apple-Chef Tim Cook auf die Möglichkeit hingewiesen, eine neue Premium-Klasse am Markt zu etablieren. Im Zuge der damaligen Quartalszahlen-Bekanntgabe hatte der CEO daran erinnert, dass das Potenzial für hochpreisige Premium-Geräte noch nicht ausgeschöpft sei.

„I think people are willing to really stretch to get the best they can afford in that category“, so der Apple-Chef damals wörtlich.

Schon im vergangenen Jahr hatte Apple die Preise der unterschiedlichen iPhone-Modelle angehoben und verlangt für das aktuelle iPhone 14 Pro Max in diesem Jahr satte 200 Euro mehr als für dessen direkten Vorgänger.