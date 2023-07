AusweisApp 2: Berliner Verwaltung baut Digitalangebot aus

Wohl auch um den selbstformulierten Anspruch an die in Teilen fast schon dysfunktionale Verwaltung der Hauptstadt zu unterstreichen, hat die Berliner Senatskanzlei auf die laufenden Anstrengungen in Sachen Digitalisierung hingewiesen.

Berlin informiert über den Ausbau des Digitalangebotes und die begleitenden Maßnahmen, die den traditionellen Behördentermin zukünftig immer häufiger durch das Öffnen eines Browsertabs beziehungsweise das Einscannen des Personalausweises mit dem iPhone ersetzen sollen.

Viele Antragstellungen digital

So meldet die Senatskanzlei des frisch gewählten Bürgermeisters Kai Wegener, dass man in „den nächsten Monaten“ mehrere neue Verwaltungsdienstleistungen auch online zur Verfügung stellen wird. Unter anderem ist geplant Antragstellungen für Einbürgerungen, für Einkommensbescheinigungen, für Meldebescheinigung und für Wohnberechtigungsscheine in digitaler Form bereitzustellen.

Allein die digitale Bereitstellung der Meldebescheinigungen, die im Herbst starten wird, soll dabei zu erheblichen Entlastungen für die marode Verwaltung an der Spree führen. So stellen Berliner Ämter jährlich noch satte 130.000 Meldebescheinigungen per Hand aus.

Ebenfalls im Herbst soll die digitale Wohnsitzanmeldung getestet werden. Wenn diese erfolgreich verläuft, dann werden laut Senatskanzlei rund eine halbe Million Termine in den Bürgerämtern frei. Zudem heißt es:

Ein weiterer bedeutender Fortschritt bei der Umsetzung der Digitalisierung der Berliner Verwaltungsleistungen ist das Digitalisierungs-Dashboard, dessen Informationen künftig auch öffentlich verfügbar sein werden. Es dient dazu, abgeschlossene und laufende Digitalisierungsprojekte der Berliner Verwaltung sichtbarer zu machen und aufgrund der hier erhobenen Parameter eine noch bessere Gesamtsteuerung der Digitalisierung im Land Berlin zu erreichen.

AusweisApp 2 weist aus

Das Service-Portal Berlin wird sich wie viele Verwaltungen dabei auf die AusweisApp 2 verlassen, die zum Nachweis der eigenen Identität und damit zur Nutzung der so genannten Service-Konten auf der Webseite der Hauptstadt eingesetzt werden kann.

Mit AusweisApp2: Digitale Rentenübersicht jetzt online abrufbar

Zuletzt berichtete ifun.de im Zusammenhang mit dem jetzt möglichen Abruf der digitalen Rentenübersicht über die AusweisApp 2. Anwender die über einen Personalausweis mit zugehöriger PIN verfügen, können seit Anfang des Monats bequem die errechnete Rente abrufen.