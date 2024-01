iPhone 15 Plus: Akku-Laufzeit als zusätzliches Verkaufsargument

Bei seinen Werbeaktivitäten für das iPhone 15 Plus hebt Apple in besonderer Weise auch auf die sehr gute Akku-Laufzeit des Geräts ab. Dies ist auch bei den aktuellen Werbevideos für das iPhone 15 Plus der Fall. Mit „One More“ sehen wir schon den zweiten Reklamefilm von Apple bei dem die Akku-Laufzeit der mit einem größeren Bildschirm ausgestatteten Variante des Standardmodells des iPhone 15 im Fokus steht.

Das neueste iPhone-Video von Apple legt uns wie bereits der zum Wochenende veröffentlichte Werbefilm „Check In“ einen Schmunzler auf die Lippen, wenn die Videoaufzeichnung der Karate-Aufführung eines Jungen dann doch etwas länger dauert.

Das erste Werbevideo für die bemerkenswerte Akku-Leistung des iPhone 15 Plus hat Apple unter dem Titel „Miss You“ bereits Ende Dezember veröffentlicht. Hier wurde der Song „Way Too Long“ von Doe Boy auf zwei Wandsteckdosen umgemünzt, die sehnlichst darauf warten, das iPhone 15 Plus mal wieder mit Ladestrom versorgen zu dürfen.

Mehr als vier Tage Audiowiedergabe am Stück

Das iPhone 15 Plus verzichtet zwar auf die Pro-Features der neuen iPhone-Modelle, kommt aber wie das iPhone 15 Pro Max mit einem 6,7 Zoll großen „Super Retina XDR Display“. Den dadurch zusätzlich verfügbaren Platz im Gehäuse nutzt Apple zum teil dafür, einen größeren Akku zu verbauen.

Akku im iPhone 15 Pro Max wieder größer

Laut von Apple im Rahmen der Gerätezulassung bereitgestellten Daten ist der Akku im iPhone 15 Plus deutlich größer als die in den Modellen mit kleinerem Bildschirm verbaute Batterie. Lediglich die Leistungswerte des Akku im iPhone 15 Pro Max liegen etwas höher:

Apple iPhone 15 Pro Max: 4.422mAh / 17,109Wh

Apple iPhone 15 Pro: 3.274mAh / 12,70Wh

Apple iPhone 15 Plus: 4.383mAh / 16,950Wh

Apple iPhone 15: 3.349mAh / 12,981Wh

Ein interessantes Detail hierzu: Bei der Vorgängergeneration des iPhone hatte die Plus-Variante sogar den größten Akku aller vier verfügbaren Modelle. Das iPhone 14 Plus lag hier mit 4.325 Ah knapp vor dem iPhone 14 Pro Max mit 4.323 Ah. In der aktuellen Version ist das große Pro-iPhone hier ein ganzes Stück nach vorn gerückt.