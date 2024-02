iPhone 15: Doppelt so viel Ladezyklen wie die Vorgänger

Die Lebensdauer der in den iPhone-15-Modellen verbauten Akkus ist Apple zufolge massiv besser, als dies bei früheren iPhone-Generationen der Fall war. Bislang hat Apple mit Blick auf die Haltbarkeit der in den Geräten verbauten Batterien keine Unterschiede gemacht und stets davon gesprochen, dass eine gewöhnliche Batterie bei 500 vollständigen Ladezyklen unter normalen Betriebsbedingungen in der Regel bis zu 80 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität behält. Jetzt nimmt Apple die verschiedenen Modelle des iPhone 15 hiervon aus und spricht von einer doppelt so langen Lebensdauer.

Apple hat die englische Version des Support-Dokuments „Batterie und Leistung beim iPhone 11 und neuer“ bereits entsprechend überarbeitet und spricht hier nun davon, dass die in den iPhone-15-Modellen verbauten Batterien so konzipiert sind, dass sie über 1000 Ladezyklen hinweg 80 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität behalten. All die in diesem Zusammenhang von Apple gemachten Angaben hängen natürlich im Wesentlichen davon ab, wie die Geräte regelmäßig verwendet und aufgeladen werden.

Apple testet Akkuleistung fortwährend

In einer an amerikanische Medien ausgegebenen Stellungnahme hat sich Apple zum Hintergrund dieser durchaus markanten Überarbeitung der Leistungsbeschreibung geäußert. So sei die Verbesserung einerseits auf technische Verbesserungen bei den verwendeten Komponenten zurückzuführen, man mache mit Blick auf die Batterielaufzeit aber auch stetig Fortschritte seitens Software und den damit verbundenen Optimierungsmöglichkeiten her.

Apple habe im Verlauf seiner stetig für aktuelle wie auch für ältere iPhone-Modelle durchgeführten Testreihen zur Akkuleistung nun festgestellt, dass die in den vier Modellen des iPhone 15 verbauten Batterien auch nach 1000 Lade- und Entladevorgängen noch 80 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität liefern.

Batterie-Infos mit iOS 17.4 übersichtlicher

Wir haben ja heute erst darüber berichtet, dass Apple mit iOS 17.4 die Anzeige zur Akkuleistung in den Systemeinstellungen überarbeitet und die verfügbaren Informationen übersichtlicher bereitstellt.