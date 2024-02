iOS 17.4: Neue Beta bringt bessere Akku-Infos und neue CarPlay-Funktion

Apple hat neue Beta-Versionen für die Anfang März erwarteten Betriebssystem-Update veröffentlicht und bietet diese im Rahmen seines Beta-Software-Programms jetzt auch für freiwillige Tester an. Allem voran ist hier die mittlerweile vierte Vorabversion von iOS 17.4 von Interesse. Darüber hinaus gibt es seit vergangener Nacht auch neue Testversionen von iPadOS 17.4, macOS Sonoma 14.4, watchOS 10.4 und tvOS 17.4.

iOS 17.4 bringt wie wir bereits wissen nicht nur die im Rahmen des Gesetzes für digitale Märkte vom 6. März an erforderlichen Anpassungen für EU-Bürger, sondern auch eine ganze Reihe kleinerer und größerer Funktionserweiterungen und Verbesserungen.

Auch die jetzt verfügbare vierte Beta-Version von iOS 17.4 kann dies Liste wieder ein wenig erweitern. Allem voran hat Apple bei den iPhone-15-Modellen die Anzeige des Batteriezustands verbessert und man muss jetzt nicht mehr auf den zweiten Bildschirm springen, um zu erfahren, wie es um den integrierten Akku bestellt ist. Bereits in der Batterie-Übersicht wird kurz und einfach verständlich angegeben, ob der Akku-Zustand „normal“ ist, oder irgendwelche Probleme vorliegen.

Ihr habt richtig gelesen: Nach aktuellem Informationsstand findet diese Verbesserung nur auf den neuesten iPhone-Modellen ihren Platz. Warum dies so ist, muss uns Apple noch erklären.

Eine weitere Neuerung mit iOS 17.4 Beta 4 geht aus den für Entwickler veröffentlichten Update-Hinweisen hervor. Apple beschreibt hier eine neue CarPlay-Funktion, mit deren Hilfe man bei der Navigation mit Apples Karten-App eine zusätzliche Ansicht aktivieren kann, die – soweit wir das verstehen – erweiterte Fahranweisungen zu der bevorstehenden Wegstrecke bereithält.

In iOS 17.4, with supported CarPlay vehicles, Apple Maps will present a new instrument cluster experience with information about upcoming maneuvers. Users will be able to swap the desired display type between the main and instrument cluster screen by tapping the map configuration button on the upper right of the Maps main screen.