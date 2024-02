Falsche Krypto-Wallet-App schafft es durch Apples Eingangskontrolle

Apple muss sich erneut vorwerfen lassen, dass eine Fake-App den Weg durch die Einlasskontrolle im App Store gefunden hat. Wir haben ja bereits Anfang des Monats darüber berichtet, dass die Entwickler des Passwortmanagers LastPass gegen eine Anwendung protestiert haben, die sich nicht nur optisch und vom Funktionsumfang an ihrem eigenen Angebot orientiert hat, sondern mit „LassPass“ auch durch eine nahezu identische Namensgebung auf Verwechslungen aus war.

Der nun neu aufgetretene Fall gestaltet sich allerdings ein ganzes Stück brisanter. So war über mehrere Tage hinweg eine Anwendung namens „Rabby Wallet & Crypto Solution“ im App Store erhältlich, die sich als offizielle iOS-App für die Krypto-Wallet Rabby ausgegeben hat.

Die Fake-App im App Store (Bild: Cointelegraph)

Getäuschte Nutzer wurden den von ihnen in den Online-Foren von Reddit und Apple gemachten Angaben zufolge durch die unter dem Namen „Solution Development“ auftretenden Entwickler der betrügerischen App um größere Geldbeträge erleichtert.

Original hängt in der App-Store-Kontrolle fest

Bitter für die tatsächlichen Betreiber von Rabby ist die Tatsache, dass sie ihre (in unserer Titelgrafik abgebildete) offizielle App bereits angekündigt haben, diese bislang jedoch im Überprüfungsprozess von Apple festhängt. Vermutlich auf der Ankündigung oder auch der in begrenztem Rahmen ausgegebenen Beta-Version basierend haben die Betrüger derweil eine Fake-Anwendung aufgesetzt, die von Apples Prüfteam durchgewunken wurde und sich trotz der Hinweise von Anwendern und den Rabby-Betreibern auch mehrere Tage im App Store halten konnte.

Das Team von Rabby hat bereits am Freitag auf die betrügerische Fälschung aufmerksam gemacht. Gestern wurde die Anwendung dann von Apple entfernt. In einer Stellungnahme gegenüber dem Krypto-Blog Cointelegraph hat Apple mitgeteilt, dass auch der dahinterstehende Entwickler für den App Store gesperrt wird.

Betrügerische Finanz-Apps haben es bereits in der Vergangenheit geschafft, Apples App-Store-Kontrolleure zu täuschen. Gerade im Zusammenhang mit Kryptowährungen ist das Risiko für Nutzer hier extrem hoch. Wenn die Zugangsdaten zu einer privaten Wallet in falsche Hände gelangen, ist in der Regel das komplette Guthaben verloren.