Forerunner 165: Neue Einsteiger-Laufuhr von Garmin

Garmin hat mit dem Forerunner 165 einen preislich attraktiven Neuzugang in seinem Laufuhren-Portfolio zu vermelden. Die Uhr kostet in der Standardvariante 280 Euro, wer darüber auch Musik hören will, muss 50 Euro zusätzlich berappen.

Auch wenn die Sportuhren von Garmin Smartwatch-Funktionalitäten bieten, sind sie nicht als direkte Konkurrenz für die Apple Watch anzusehen. Garmin konzentriert den Leistungsumfang seiner Uhren auf die jeweiligen Anwendungsbereiche im Sport- und Fitnesssektor, verbunden mit einer gegenüber der Apple-Uhr deutlich besseren Akku-Laufzeit. So auch beim neuen Forerunner 165, mit einer Akku-Ladung lässt sich die Uhr bis zu 11 Tage im Smartwatch-Modus und bis zu 19 Stunden im GPS-Modus verwenden.

Der Forerunner 165 verfügt über ein dauerhaft aktives AMOLED-Farbdisplay mit 30,4 Millimetern Durchmesser, das sich per Touch-Eingaben bedienen lässt. Ein integrierter Herzfrequenzsensor dient zur dauerhaften Überwachung der Herzfrequenzdaten am Handgelenk. Darüber hinaus sind in der Uhr GPS-Sensoren, ein Höhenmesser, Kompass, Beschleunigungsmesser und ein Thermometer verbaut. Weitere Sensoren wie ein Brustgurt oder sonstiges Zubehör kann über Bluetooth und ANT+ verbunden werden.

Zu den wesentlichen Sport- und Fitnessfunktionen der Uhr gehören neben der aktiven Verwendung bei Trainings und Wettbewerben auch ein integrierte Coaching-Funktionen und Trainingsempfehlungen. Zudem hat der Forerunner 165 Funktionen wie die Schlafanalyse inklusive der Messung von Herz- und Atemfrequenz und der Erkennung von Nickerchen und die Möglichkeit zur Navigation auf Basis von selbst erstellten oder von Drittanbieter-Plattformen geladenen GPS-Tracks an Bord.

Der Forerunner 165 kommt mit Anbindung an die Connect-Plattform von Garmin, die sich über die mobile App hinaus auch vom Desktop aus nutzen lässt und automatisch auch als Sammelstelle für die von der Uhr erfassten Trainings und Gesundheitsdaten dient. Über Garmin Connect können diese Daten zudem auch an Apple Health weitergegeben werden. Im Rahme der iPhone-Anbindung kann die Uhr auch eingehende App-Mitteilungen am Handgelenk anzeigen.