iPhone 15: Einladungen und Event-Infos wohl schon diese Woche

So gut wie alle Apple-Beobachter gehen davon aus, dass wir das iPhone 15 bereits im kommenden Monat zu Gesicht bekommen werden und Apple die neuen Geräte-Familie im Rahmen eines modernen Medien-Events präsentieren wird.

Dies bedeutet, dass Pressevertreter zwar nach Cupertino geladen werden und die neue iPhone-Generation dort im Anschluss an die Produktpräsentation direkt in Augenschein beziehungsweise in Empfang nehmen können, dass Apples Top-Manager jedoch nur in vorab aufgezeichneten Videos und nicht auf einer Bühne zu sehen sein werden.

Üblicherweise in der zweiten Septemberwoche

Üblicherweise informiert Apple die Medienvertreter 7 bis 14 Tage im Voraus über die angesetzte Veranstaltung, um so noch eine halbwegs entspannte Reiseplanung zu ermöglichen. Durchschnittlich gehen die Einladungen dabei rund zehn Tage vor dem angesetzten Event-Termin ein. In acht von zehn Fällen landen die Einladungen dienstags oder donnerstags im digitalen Postfach.

Das Event selbst wird dabei häufig an einem Dienstag in der zweiten vollen Septemberwoche abgehalten. In diesem Jahr kursiert folgende Terminplanung, die aktuell jedoch noch auf eine Bestätigung aus Cupertino wartet:

Markteinführung iPhone 15

Eben jene Bestätigung könnte bereits in dieser Kalenderwoche einlaufen, wie ein Blick auf die historischen Daten Apples zeigt, der die Einführung neuer Geräte-Generationen verlässlich taktet.

Die Presseeinladungen der letzten 10 Jahre

Einladung 2022 : Mittwoch 24. August

: Mittwoch 24. August Einladung 2021 : Dienstag 07. September

: Dienstag 07. September Einladung 2020 : Dienstag 06. Oktober

: Dienstag 06. Oktober Einladung 2019 : Donnerstag 29. August

: Donnerstag 29. August Einladung 2018 : Donnerstag 30. August

: Donnerstag 30. August Einladung 2017 : Donnerstag 31. August

: Donnerstag 31. August Einladung 2016 : Montag 29. August

: Montag 29. August Einladung 2015 : Donnerstag 27. August

: Donnerstag 27. August Einladung 2014 : Donnerstag 28. August

: Donnerstag 28. August Einladung 2013: Dienstag 03. September

Die iPhone-Events der letzten 10 Jahre