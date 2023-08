Neu in iOS 17: Hintergrundbilder mit weichen Übergängen

Zudem scheint iOS 17 derzeit noch Probleme mit exakt auf den Touchscreen zugeschnittenen Grafiken zu haben und setzt in den aktuellen Vorabversionen von iOS 17 auch hier den Weichzeichner an . Keine Probleme haben Anwender deren Hintergrundbilder etwas größer ausfallen als der zur Verfügung stehende Platz. Hier werden die Grafiken ohne Übergänge, Weichzeichnungen und fortgesetzte Farbverläufe angezeigt.

So setzt iOS 17 Farbverläufe nun mit nahtlosen Übergängen fort und lässt zudem einen dezenten Weichzeichner zum Einsatz kommen, der eine kleinere Anzeige des Hauptmotivs zulässt, ohne Anwendern schwarze Balken ober- und unterhalb des gewählten Bilds zu präsentieren. Stattdessen werden die im Motiv erkannten Farben fortgeführt und ermöglichen so auch die zentrierte Vollbildansicht eigentlich unpassender Bildformate.

Werden eben solche Motive ausgewählt, dann „zwingt“ das iPhone-Betriebssystem seine Anwender nicht mehr dazu, diese so weit zu vergrößern, bis der gesamte Bildschirm ausgefüllt ist, sondern bietet je nach Motiv, eine automatische Alternative an.

