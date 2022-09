iPhone 14: Versandbestätigungen und Update-Warnungen

Der Kraftfahrzeughersteller Triumph Motorcycles hat Besitzer seiner Motorräder darauf hingewiesen, dass eine Bluetooth-Umstellung in iOS 16 das Zusammenspiel des neuen Betriebssystems mit den Bluetooth-Modulen verhindert, die sich in den Motorräder um die Smartphone-Konnektivität kümmern würden.

Zudem melden einzelne Besteller, dass Apple die bislang angegebenen Zustellungstermine teils um bis zu zwei Wochen vorgezogen hat. So sollen auch Geräte die erst Ende des Monats ausgeliefert werden sollten, bereits am morgigen Freitag zugestellt werden.

Abgesehen von vereinzelten Frühstarts, von denen in den zurückliegenden Tagen vor allem Vorbesteller bei der Deutschen Telekom berichtet haben, hat sich der Großteil der iPhone 14-Kunden bis zum heutigen Donnerstag gedulden müssen, was das Eintreffen der erwarteten Versandbestätigung anging. Seit dem späten Vormittag trudeln diese nun auf breiter Fläche ein. Das iPhone 14 und die Apple Watch Series 8 machen sich auf den Weg.

Insert

You are going to send email to